Wetter in NRW: Nach „radikalem Wechsel“ – neue Prognose lässt keinen Zweifel

Die Wetter-Extreme könnten kaum größer sein. Während der Südosten der Republik im Dauerregen versinkt, scheint in NRW unentwegt die Sonne. In der vergangenen Woche ging das Thermometer dabei allerdings mächtig in die Knie – mancherorts sollte es dabei nachts sogar den ersten Frost der Saison geben.

++ Explosion im Kölner Zentrum ++ Polizei hat wichtige Bitte ++

Doch schon am Wochenende zeigte die Temperaturkurve nach oben. Zu Wochenbeginn spricht Wetter-Experte Dominik Jung sogar von einem „radikalen Wetterwechsel“. Neueste Prognosen deuten auf einen ganz klaren Trend hin.

Wetter in NRW: Trend ist eindeutig

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist im Laufe des Montags (16. September) noch einmal mit einzelnen Regenfällen in NRW zu rechnen. Erst im Westen des Landes, später auch von Ostwestfalen bis zum Siegerland. Zum Abend hin soll es dann aber überall in NRW auflockern – und dabei soll es auch vorerst bleiben.

Mehr aus der Region: Echte Schweinerei im Kölner Zoo! Tierfreunde wollen es nicht wahrhaben

So sollen nicht nur die Temperaturen stetig steigen. Auch von Regensignalen ist bis auf Weiteres nichts zu erkennen. Den Prognosen von Dominik Jung zufolge können wir uns Mitte September auf einen waschechten Altweibersommer freuen. Schon am Mittwoch sollen es in NRW bis zu 27 Grad werden! Und das ist noch nicht alles.

Wettervorhersage in NRW – das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Dienstag: 18 bis 21 Grad, nachts 12 bis 8 Grad

Mittwoch: 21 bis 24 Grad, nachts 13 bis 10 Grad

Donnerstag: 23 bis 25 Grad, nachts 12 bis 10 Grad

Wetter-Traum im September

Denn nicht nur sollen die Temperaturen wieder in ungeahnte Höhen schießen. Dazu gibt es nach Angaben von Dominik Jung in der gesamten Woche keine Regensignale. „Was für ein traumhaftes Spätsommer-Wetter“, fasst der Meteorologe („wetter.net„) zusammen.

Mehr Themen:

Erst nach dem Wochenende könnte es hier und da wieder tröpfeln. Zur Entwicklung der Temperaturen bis Oktober lassen sich noch keine seriösen Prognosen treffen. Bisher deutet allerdings vieles darauf hin, dass es nicht rapide bergab gehen soll.