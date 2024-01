Wetter: Schnee-Wende! Epizentrum jetzt doch in NRW? „Wild“

Das Wetter in NRW gleicht einer wahren Achterbahnfahrt. Nach dem milden Jahresbeginn mit Dauerregen wie aus Kübeln kam am Wochenende der Eishammer. Seit Tagen herrscht in NRW klirrende Kälte. Am Donnerstagvormittag (11. Januar) lagen die Temperaturen in Teilen des Landes bei bis zu minus 12 Grad.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sollen die Temperaturen allerdings in den nächsten Tagen wieder steigen. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt wird es dabei richtig gefährlich.

Wetter in NRW: Wetterdienst warnt

So droht insbesondere im Norden des Landes in den Abendstunden am Donnerstag gefrierender Sprühregen. Bis zum Wochenende musst du überall in NRW mit Schneegriesel oder Sprühregen rechnen, der auf dem kalten Boden gefrieren könnte. Autofahrer sollten wegen entsprechender Glätte-Gefahr daher in den nächsten Tagen besonders vorsichtig fahren.

Am Sonntag drohen dann die nächsten Schauer, die in den meisten Landesteilen allerdings als Regen herunterkommen sollen. In der Nacht auf Montag soll der Regen dann in Schnee übergehen. Im Verlauf der nächsten Woche könnte uns dann die große Schnee-Peitsche erwarten.

Wettervorhersage in NRW: Das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Freitag: 1 bis 3 Grad, nachts 1 bis -2 Grad

Samstag: 2 bis 4 Grad, nachts 2 bis 0 Grad

Sonntag: 1 bis 5 Grad, nachts 1 bis -1 Grad

Schnee-Peitsche oder Schmuddelwetter?

Bis zuletzt hatten Meteorologen eine mögliche Luftmassengrenze Mitte der nächsten Woche noch südlich von NRW erwartet. Neuesten Berechnungen zufolge könnte das Epizentrum am kommenden Mittwoch allerdings jetzt doch genau über NRW liegen, teilte Dominik Jung („wetter.net“) mit. Nach Angaben des Wetter-Experten würden damit kräftige Schnee-Fälle einhergehen.

Allerdings sei noch unsicher, wie die Luftmassen sich verteilen. Andere Wetterkarten deuten darauf hin, dass sich milde Luftmassen viel schneller ausbreiten und uns damit in der nächsten Woche wahres Schmuddel-Wetter blühen könnte. Selbst wenn der kräftige Schnee kommt, würden die kalten Luftmassen schnell verdrängt. „Also ein wildes hin und her“, fasst Dominik Jung zusammen.