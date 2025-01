Wetter in NRW: Frost-Alarm! Experte warnt vor Polarluft – „Sehr kalte Lage“

„Das kann doch nicht wahr sein! So was ist doch der Super-Gau!“, ruft der Meteorologe Kai Zorn, als er auf die Wetter-Karten schaut.

Denn er ist sich sicher: Es kommt eine harte Wetter-Front auf NRW zu.

Wetter in NRW: Es wird kalt und stürmisch

Der Grund für diese düstere Prognose ist eine sogenannte Omega-Lage – ein Wetterphänomen, das uns in den kommenden Tagen ordentlich durchfrieren lassen könnte. Denn unter diesem Wetterhoch wird eine Zunge kalter Polarluft über NRW ziehen. Deswegen dürften die Temperaturen deutlich sinken, und es heißt, man sollte bald wieder die Winterjacke auspacken, denn eine „sehr kalte Lage“ steht bevor.

Aber was genau ist eigentlich eine Omega-Lage? Es handelt sich dabei um eine Wetterkonstellation, bei der ein großes Hochdruckgebiet von zwei Tiefdrucksystemen flankiert wird – eines westlich und eines östlich davon.

+++ NRW: Tanja möchte noch einmal nach Hause – kurz danach passiert es +++

Diese Konstellation führt dazu, dass kalte Polarluft in die betroffenen Regionen zieht, in diesem Fall nach NRW. Diese eisige Kälte wird laut dem Experten besonders zwischen dem 4. und 7. Februar über Europa hinwegziehen.

Der Meteorologe Kai Zorn hat auf seinem YouTube-Kanal aber auch schon einen klaren Blick auf die Tage danach. Er niedrige Temperaturen, und das amerikanische CFS-Modell sagt, dass spätestens am 8. Februar auch Schnee fallen könnte. Doch damit nicht genug: Das Wetter für NRW in den kommenden Tagen verspricht auch ordentlich Regen.

+++ NRW: Neue Heiz-Regeln lassen Menschen toben – „Der Bürger ist der Dumme“ +++

Wetter in NRW: Wochen-Vorhersage

Heute Vormittag (26. Januar) wartet auf NRW ein eher trübes Wetter. Der Himmel bleibt größtenteils stark bewölkt bis bedeckt, und immer wieder regnet es leicht bis mäßig – in der Eifel könnte es sogar einen Hauch von Schnee geben! Doch der Regen zieht gegen Mittag weiter ostwärts ab, und der Himmel wird zumindest zeitweise auflockern. Im Westen zeigt sich dann für eine Weile die Sonne. Aber am Abend kommt aus Westen erneut eine dicke Wolkendecke heran. Die Temperaturen erreichen dabei maximal zwischen 2 und 8 Grad – also eher kühl.

+++ Wetter in NRW: Experte sieht Heftiges auf uns zukommen – „Das ist eine Hausnummer!“ +++

Der Montag startet wechselnd bis stark bewölkt, mit immer wieder Regen, der später in lokale Schauer übergeht. Die Temperaturen bleiben mild – zwischen 7 und 15 Grad. Doch der Wind macht sich bemerkbar: Er weht frisch bis kräftig aus Süd bis Südwest, und das nicht ohne Konsequenzen! Starke Böen und sogar vereinzelte Sturmböen können uns in NRW um die Ohren pfeifen. Aber: Im Laufe des Tages lässt der Wind nach und beruhigt sich.

Diese Texte könnten dich auch interessieren:

Und am Dienstag zieht eine Wetter-Front über NRW hinweg – der Himmel bleibt den ganzen Tag über stark bewölkt. Ab dem Mittag setzt von Westen her Regen ein – auch Schnee ist möglich. Die Temperaturen schwanken zwischen 3 und 10 Grad, und der Wind bleibt kräftig. Es könnte also etwas stürmisch werden!

Es bleibt also spannend, wie sich das Wetter in den nächsten Tagen entwickeln wird!