Wetter in NRW: Experte lässt jede Hoffnung platzen – „Kannst du glatt vergessen“

Im April spielt das Wetter, wie es will – eine alte Bauernregel, die Jahr für Jahr bei der Prognose für den ersten wirklichen Frühlingsmonat herausgekramt wird. Neben traumhaft schönem Frühlingswetter, wie wir es aktuell in NRW erleben, wartet der April häufig auch mit ungemütlicheren Regen- oder Unwettertagen auf.

Das mag den ein oder anderen Outdoor-Fan zwar stören – aber die Natur könnte zu Beginn der aufblühenden Frühlingssaison auf jeden Fall den ein oder anderen Tropfen Regen vertragen. Doch das Wetter in NRW zeigt sich stattdessen weiterhin von seiner Sonnenseite. Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“ erklärt, welche Folgen das mit sich bringt.

Wetter in NRW: Kein Regen in Sicht

Das Fazit des Experten beim Blick auf die Daten ist eindeutig: Die aktuellste Vorabprognose des europäischen Wettermodells ECMWF zeigt bis Mitte April kaum Niederschläge für Deutschland an. In vielen Landesteilen „kommt gar nichts vom Himmel runter“, erklärt Jung. „Nur im Osten und im Norden ein bis zwei Liter – das kannst du auch glatt vergessen.“

Dabei gibt es im April tatsächlich spürbare Veränderungen beim Wetter – jedoch nur im Bezug auf die Temperaturen. Heißt: Über NRW scheint erstmal weiter die Sonne am strahlend blauen Himmel, aber hier und da könnte es eben demnächst etwas frischer und kühler werden.

Temperatur-Sturz zum Wochenstart

Vor allem am Sonntag (6. April) erreicht uns ein kleiner Temperatursturz. Anschließend dauert es ein paar Tage, bis sich die Temperaturen wieder Stück für Stück in Richtung Frühling vorarbeiten. Wer am Freitag (4. April) noch Temperaturen über 20 Grad genoss, muss sich darauf einstellen, dass die Sonntags-Höchstwerte wenn dann nur noch knapp zweistellig ausfallen – hier darf man maximal mit bis zu 11 Grad rechnen.

Am Montag (7. April) und Dienstag (8. April) klettern die Werte bei sonnigem Wetter langsam auf bis zu 14 Grad, bis Freitag (11. April) nähert man sich dann mit 17 Grad auch langsam wieder der 20er-Marke an.

Aber wie bereits zu Beginn angedeutet: Dieses Auf und Ab kommt eben ohne jeglichen Niederschlag daher – weswegen Experte Jung auch im Bezug auf die aktuelle Wetterlage gerne von einer „kalten Dürre“ spricht (>> hier mehr dazu).