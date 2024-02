Wetter: Epi-Zentrum in NRW – jetzt wird’s richtig ungemütlich

Das Wetter in NRW reitet derzeit auf einer Rekordwelle. Nach Angaben von Dominik Jung ist der Februar 2024 drauf und dran der wärmste Februar-Monat seit Beginn der Wetter-Aufzeichnung im Jahr 1881 zu werden.

In der vorletzten Februar-Woche sollen die Temperaturen zwar langsam sinken. Doch für die Wetter-Lage in NRW zeichnet sich noch eine ganz andere Entwicklung ab.

Wetter in NRW: Experte macht große Augen

Bislang betrug die Durchschnittstemperatur deutschlandweit im Februar 7,1 Grad. Zum Vergleich: Im eigentlich wärmeren März sind es im Mittel normalerweise 4,6 Grad. Doch die vergleichsweise hohen Temperaturen täuschen darüber hinweg, wie ungemütlich sich das Wetter präsentiert.

Schon am Wochenende war es in NRW äußerst regnerisch. Insbesondere der Sonntag (18. Februar) lud nicht unbedingt zu ausgedehnten Spaziergängen ein. Auch die nächsten Tage machen wenig Hoffnung auf Besserung.

„Da kommt einiges an Niederschlag runter. Vor allem im Westen und Norden“, kündigt Dominik Jung („wetter.net“) beim Blick auf die Wetterprognosen für Deutschland an. Besonders in NRW soll es extrem ungemütlich werden. Der Wetter-Experte spricht von 70 bis 80 Litern pro Quadratmeter bis nächsten Montag (26. Februar). „Das kann stellenweise richtig nass werden.“

Wettervorhersage für NRW – das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Dienstag: 9 bis 13 Grad, nachts 9 bis 6 Grad

Mittwoch: 10 bis 13 Grad, nachts 10 bis 7 Grad

Donnerstag: 11 bis 15 Grad, nachts 6 bis 4 Grad

Wetter in NRW: Abkühlung in Sicht

Dabei sollen die Temperaturen bis Donnerstag (22. Februar) noch einmal bis zu 15 Grad erreichen. Schon in der Nacht auf Freitag soll es dann aber merklich kälter werden. Danach bleiben die Werte erst einmal im einstelligen Bereich. Nachts bewegen sich die Temperaturen in höheren NRW-Lagen zum Wochenende wieder Richtung Gefrierpunkt.

Nach ersten Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kann dann auch wieder etwas Schnee herunterkommen. Viel Niederschlag und sinkende Temperaturen – von Vorboten des Frühlings kann also in dieser Woche keine Rede sein.