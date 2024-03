Wetter in NRW: Ausgerechnet jetzt! Experte schockt mit bitterer Wahrheit

Pack den Pulli wieder in den Schrank – es ist März… Das Wetter bricht mal wieder alle Rekorde. „Wir liegen mittendrin im Bereich der wärmsten Märzmonate seit Beginn der Wetteraufzeichnungen vor mehr als 140 Jahren“, verkündet Dominik Jung.

Und der Meteorologe weiß: Jetzt wird es sogar noch wärmer. Am Mittwoch (20. März) sollen die Temperaturen sogar die 20-Grad-Marke knacken! Doch die Freude darüber ist nur von kurzer Dauer.

Wetter in NRW: Jetzt kommt die Wende!

In den letzten Wochen hat der Frühling immer mal wieder gezeigt, was in ihm steckt. Zwischen ein paar herrliche Sonnentage mischten sich dann aber auch immer mal wieder dichte Wolken und Regenschauer. Echtes April-Wetter also. Und das ist nur ein Vorgeschmack auf das, was uns jetzt blüht.

Denn nach dem äußerst milden Mittwoch kippt das Wetter dann langsam, aber sicher. Ausgerechnet zum Start der Osterferien in NRW müssen wir uns auf den kompletten Einbruch einstellen. Statt Sonne satt ziehen dichte Wolken auf. Und die Temperaturen? Die sacken kräftig ab.

Wettervorhersage in NRW – das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Mittwoch: 16 bis 20 Grad, nachts 9 bis 6 Grad

Donnerstag: 14 bis 18 Grad, nachts 9 bis 6 Grad

Freitag: 13 bis 18 Grad, nachts 7 bis 4 Grad

Gewitter, Graupel und Schnee in Osterferien

Nach den frühlingshaften Werten zur Mitte der Woche schafft es das Thermometer am Wochenende nicht einmal mehr in den zweistelligen Bereich. In den Nächten wird es dann sogar wieder lausig kalt. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) müssen wir uns in Hochlagen in der Nacht auf Samstag sogar auf Schnee einstellen. Und das ist noch nicht alles.

Nach Angaben von Dominik Jung („wetter.net„) drohen am Wochenende vereinzelte Graupelgewitter. Oberhalb von 500 Metern könnte dann erneut Schnee oder Schneeregen herunterkommen. Und in der Woche vor Ostern soll es bei „nasskaltem Schmuddelwetter bleiben“, so der Wetter-Experte, der erinnert: „Das ist nicht ungewöhnlich für die Jahreszeit.“

Das mag zwar sein. Doch nach der sehr frühlingshaften ersten März-Hälfte ist die Fallhöhe ziemlich groß. Deshalb heißt es zu Beginn der Woche: Bloß raus vor die Tür und noch einmal die Sonnenstrahlen genießen.