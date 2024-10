Wetter in NRW: Experte reibt sich die Augen! „Steigt nochmal die Spannung“

Die Weihnachtszeit rückt immer näher, der Winter naht – allerdings nur auf dem Papier. Bislang hat sich der Herbst in weiten Teilen Deutschlands von seiner besten Seite gezeigt. Das Wetter in NRW hat mit Winter noch nicht allzu viel zu tun.

Vielerorts können die dicken Jacken, Handschuhe und Mützen noch im Schrank gelassen werden. Doch wird sich das Wetter in NRW schon bald ändern? Wetter-Guru Dominik Jung hat eine klare Prognose geäußert – seine Worte lassen aufhorchen.

Wetter in NRW: Wintereinbruch oder weiterhin milder Herbst?

Viele Menschen stellen sich wohl trotz der milden Temperaturen darauf ein, dass es in den kommenden Wochen frostig wird. Doch so weit wird es vorerst wohl nicht kommen – zumindest nicht flächendeckend. Wie Jung am Freitag (25. Oktober) erklärte, könnte sich das aktuelle Wetter noch eine Weile durchziehen.

An diesem Wochenende (26./27. Oktober) wird es wohl nur in den Höhenlagen über 600 Meter etwas kälter. Dort könne auch vereinzelt Schnee fallen. Liegen bleiben dürfte das Weiß aber nicht. In großen Teilen Deutschlands werden die Temperaturen jedoch wohl um die 10 – 15 Grad bleiben.

Und doch wird das Wetter laut Jung interessant. „Zum Wochenende und danach steigt nochmal die Spannung“, so der Wetter-Experte. Das liege vor allem an den verschiedenen Wettermodellen, die jeweils etwas andere Prognosen abgeben.

Ungleiche Ensemble-Prognosen

Denn während das amerikanische GFS-Modell auch bis Anfang November und sogar darüber hinaus noch milde Temperaturen und kaum Schwankungen vorhersagt, sieht das europäische Wettermodell etwas anders aus. Dort wird es zum Novemberanfang kühler. Laut dieser Prognose werden die Temperaturen dann im unteren bis mittleren einstelligen Bereich liegen.

Fakt ist: Ein großer Wetterumbruch oder gar ein Wintereinbruch ist vorerst nicht zu erwarten. Das Wetter in NRW bleibt in großen Teilen stabil. Freunde des Schnees und des Winters müssen sich also noch etwas gedulden oder in die Höhenlagen fahren.