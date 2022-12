Wetter in NRW: Brutale Prognose! Jetzt wird’s richtig ungemütlich

In den letzten Tagen hat der Dauerfrost unser Wetter in NRW bestimmt. Doch jetzt steht uns eine knallharte Wende bevor. Und die hat nicht nur höhere Temperaturen im Gepäck – sondern reichlich unangenehme Begleiterscheinungen.

Die Hoffnung auf Weiße Weihnachten müssen wir damit nach Einschätzung von Dominik Jung endgültig begraben: „Das ist gelaufen“, teilte der Wetter-Experte am Samstag (17. Dezember) bei „wetter.net“ mit. Stattdessen blühen uns nach Angaben des Meteorologen Sturm und Hochwasser!

Wetter in NRW: Üble Prognose – extreme Gefahr rollt an

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird es noch einmal richtig kalt in NRW. Die Werte fallen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auf bis zu -12 Grad. Danach steht uns laut Dominik Jung ein „brachialer Temperaturanstieg“ bevor. Doch davor lauern in NRW in der Nacht auf Montag extreme Gefahren.

So erwarten die Meteorologen beim Aufeinandertreffen der einströmenden Atlantikluft auf das Kältehoch ein Eisregen, der für erhebliche Straßenglätte sorgen soll. Erst im Verlauf des Montags soll die brisante Wetter-Gefahr langsam abnehmen.

Wetter-Vorhersage in NRW: Das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Sonntag: 0 bis 3 Grad, nachts -3 bis 2 Grad

Montag: 7 bis 10 Grad, nachts 3 bis 7 Grad

Dienstag: 7 bis 11 Grad, nachts 3 bis 7 Grad

Ganz miese Wetter-Aussichten bis Weihnachten in NRW

Danach geht es dann mit den Temperaturen steil bergauf. Schon im Verlauf des Montags kann das Thermometer in Teilen des Landes zweistellige Temperaturen anzeigen. Dabei wird es auf eine ganz andere Art ungemütlich in den nächsten Tagen. Denn die Wetter-Experten gehen von reichlich Niederschlag und Sturm aus.

Bis Heiligabend soll mächtig Regen herunterkommen. Wegen der Mischung aus massiven Niederschlägen und Tauwetter muss in den nächsten Tagen mit hohen Wasserpegeln gerechnet werden. Dominik Jung, der sich bei „wetter.net“ als Fan der Weißen Weihnacht outet, ist maßlos enttäuscht: „Das hier ist wirklich eine nervige Wetterlage, auch wenn sie uns viel Energie sparen wird.“