Wetter in NRW: Jetzt kommt die Unwetter-Peitsche – „Wird ordentlich knallen“

In den vergangenen Tagen war das Wetter in NRW vergleichsweise ruhig, mit vereinzeltem Sonnenschein und milden Temperaturen. Doch die Wetterlage in der Region steht nun vor einem Wechsel, der deutlich unbeständiger ausfallen wird.

Für die kommenden Tage kündigt sich eine deutliche Verschärfung an. Das Wetter in NRW wird offenbar von Sturm, Regen und Gewittern geprägt sein. Ein spannender und wilder Wetterumschwung steht bevor. Doch was genau sagt Wetter-Experte Dominik Jung dazu?

Wetter in NRW sehr wechselhaft

Am Wochenende müssen sich die Leute in NRW auf etwas gefasst machen. Während das Hoch Vanessa zunächst für Sonnenschein sorgt, crasht ein Tief diese sommerliche Wärme. Der Samstag (31. Mai) startet noch ziemlich beschaulich – hier erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“, dass es vor allem in NRW schön sommerlich mit bis zu 25 Grad wird. Gegen Nachmittag müssen sich die Bewohner aber auf Unwetter einstellen.

„Gegen Mittag kommen die ersten Quellwolken hier im Westen an. Vor allem Richtung Nordrhein-Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz kann es ordentlich knallen. Zum frühen Nachmittag breiten sich dann die Gewitter weiter aus“, schildert der Wetter-Experte. Am Sonntag (1. Juni) ist es dann nicht mehr ganz so warm – dafür dürfte dem einen oder anderen die schwüle Luft aufs Gemüt schlagen. Heftige Schauer und Gewitter sind aber auch hier weiterhin zu erwarten.

Und wie geht es Anfang der Woche weiter? „Am Montag ist es ebenfalls sehr durchwachsen. In der zweiten Tageshälfte neue, zum Teil heftige Schauer und Gewitter“, resümiert Jung. Die Temperaturen erreichen 19 Grad. Am Dienstag (3. Juni) hat sich die Wetterlage in NRW ein wenig beruhigt – hier werden bis zu 23 Grad erwartet. Mittwoch (4. Juni) wird es dann wieder etwas frischer, hier sagt Jung für den Westen 18 Grad voraus. Der Rest der Woche gestaltet sich weiter wechselhaft mit einigen Schauern und Gewittern. Alle weiteren Infos erfährst du in dem neuen „wetter.net“-Clip.