Wetter in NRW: Sommer-Wende verpasst? Zwei Fronten sorgen für Chaos – „Es rappelt in der Kiste“

Am Mittwoch (12. Juni) sind wir noch bei unter 10 Grad, stellenweise unter 5 Grad aufgestanden. Das Wetter in NRW passt also perfekt zur aktuellen Schafskälte.

Bald soll die Hitze kommen. Doch NRW scheint die Sommer-Wende komplett zu verpassen. Was kommt in den nächsten Tagen auf uns zu?

Wetter in NRW: Sommer-Wende verpasst!

Kommt nach der Schafskälte nun endlich der Sommer? Wetter-Experte Dominik Jung von wetter.net nimmt uns schnell die Hoffnung: „Von einem stabilen Sommerwetter sind wir weiterhin sehr stark entfernt.“ Doch war nicht von Hitze die Rede (mehr Infos >> hier)? War es, aber dabei soll es sich höchstens um eine „Eintags-, maximal Zweitagsfliege“ handeln – und das noch nicht mal in NRW. Denn zwei Wetterfronten sorgen bald für ordentlich Chaos.

Am Montag (17. Juni) erwartet Deutschland ein kurzer Wärmeschub aus Osten. Dieser soll in der Osthälfte bis zu 30 Grad bringen. Aber im Westen, also beim Wetter in NRW, erwarten uns eher kräftige Schauer und Gewitter mit einem erhöhten Unwetterpotenzial. Und das bei deutlich kühleren Temperaturen als im Osten. Und da liegt auch schon das Problem: Somit stoßen feuchte Luftmassen auf warme Luftmassen und „dann geht’s los, es rappelt in der Kiste“, warnt Jung.

Auch am Dienstag (18. Juni) bleibt das Wetter zweigeteilt. Am Mittwoch, spätestens Donnertag, ist der ganze Spuk dann auch wieder beendet. Der „Blitzsommer“ in Teilen Deutschlands ist so schnell vorbei, wie er gekommen ist.

So wird es in den nächsten Tagen

Da wir anscheinend eh nichts von der Sommerhitze abbekommen, konzentrieren wir uns beim Wetter in NRW doch einfach mal auf die nächsten Tage. Die sehen wie folgt aus:

Donnerstag (13. Juni): in der Früh noch Bodenfrost, Tag recht freundlich, aber einzelne Regenschauer möglich – bis 18 Grad

Freitag (14. Juni): wechselhaft, wenig Sonne, immer mal wieder Regen – bis 17 Grad

Samstag (15. Juni): durchwachsen, einzelne Regenschauer und Gewitter – bis 18 Grad

Sonntag (16. Juni): ebenfalls wechselhaft, einige Schauer, Gewitter möglich – bis 19 Grad

Ändern können wir das Wetter ja leider eh nicht. Daher muss man nehmen, was man kriegen kann und die kleinen Sonnenstrahlen zwischendurch möglichst genießen. Mal schauen, wie es weitergeht.