Wetter in NRW: Tropenstürme rasen auf uns zu – „Haben es wirklich in sich“

Es sind turbulente Zeiten. Seit Beginn des kalendarischen Herbstes hat sich das Wetter in NRW komplett gedreht. Statt Sonne satt herrscht trübe Tristesse. Am Mittwochabend (25. September) fegten sogar bereits Tornados über NRW hinweg (mehr dazu hier >>>).

Doch damit nicht genug. Am Wochenende droht schon die nächste Wetter-Keule.

Wetter in NRW: Tropenstürme im Anflug

Nach den Tornados am Mittwoch ist die Sturmgefahr in NRW noch immer nicht gebannt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet ab Donnerstagnachmittag in Teilen von NRW erneut mit Gewittern und kräftigem Sturm. Auch erneute Tornados seien nach Angaben der Meteorologen nicht ausgeschlossen. Die größte Gefahr bestehe zwischen Eifel und Sauerland.

Die Prognosen für das Wochenende sehen nicht viel besser aus. „Es wird in den nächsten Tagen nicht langweilig werden“, kündigt Dominik Jung an. Dem Wetter-Experten treffen zwei ehemalige Tropenstürme auf die Westküste von Europa. Es sei davon auszugehen, dass damit am Wochenende neue kräftige Winde auch nach NRW strömen.

Wetter-Vorhersage in NRW – das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Freitag: 14 bis 18 Grad, nachts 8 bis 5 Grad

Samstag: 13 bis 15 Grad, nachts 6 bis 4 Grad (im Bergland bis zu 1 Grad)

Sonntag: 13 bis 16 Grad, nachts 9 bis 5 Grad

Wetter-Experte: „Haben es wirklich in sich“

Die Sturmtiefs sorgen außerdem dafür, dass die Temperaturen in NRW immer weiter in den Keller gehen. In einer sternenklaren Nacht von Samstag auf Sonntag sollen die Temperaturen besonders kräftig abstürzen. Die Frühtemperaturen am Sonntag „haben es wirklich in sich“, prophezeit Dominik Jung („wetter.net„). So sollen die Werte in höheren Lagen des Landes auf bis zu 1 Grad purzeln. Stellenweise drohe sogar Bodenfrost!

Doch der Trend soll nicht anhalten. Zwar ist nach bisherigen DWD-Prognosen weiter mit reichlich wechselhaftem Wetter in NRW zu rechnen. Doch immerhin sollen die Temperaturen zu Wochenbeginn wieder leicht steigen.