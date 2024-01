Wetter in NRW: Kältepeitsche im Anmarsch – darauf müssen wir uns gefasst machen

Das Wetter in NRW hat den Menschen in diesem Winter vor allem zwei Dinge beschert: milde Temperaturen und viel Regen.

Doch mit diesen trostlosen Aussichten ist nun Schluss. Schon in den kommenden Tagen steht das Wetter in NRW vor einem großen Umschwung.

Wetter in NRW vor Umstellung

„Freut ihr euch auch auf eine Umstellung der Wetter-Lage?“, fragt Meteorologe Dominik Jung zu Beginn seiner Prognose für die kommenden Tage: „Nach drei, vier Wochen West-Wetter-Lage mit viel Regen und jeder Menge milder Luftmassen.“

Wer es im Winter nicht allzu gern bitterkalt hat, wird mit den Temperaturen der vergangenen Wochen wohl keine Probleme gehabt haben. Doch speziell der viele Regen machte das Wetter in NRW in diesem Winter bislang ohne Frage zu einer fiesen Angelegenheit.

Damit ist jetzt Schluss, stellt Jung klar. „Die Wetter-Lage wird sich grundlegend umstellen“, so der Wetter-Experte, der sehr gute Nachrichten hat: „Das bedeutet natürlich auch eine deutliche Entspannung an der Hochwasser-Front.“

Gefahr im Anmarsch

Gleichzeitig komme es dann aber zu einer anderen Gefahr. „Das Problem wird jedoch sein: Es kommt Frost auf. Nachts bis zu minus 20 Grad. Das kann in den Überschwemmungs-Gebieten zu neuen Problemen führen.“

Aber zurück zum Wetter in NRW. „In den kommenden Tagen sammelt sich viel kalte Luft in Deutschland an“, erklärt Meteorologe Dominik Jung von wetter.net: „Diese strömt aus Nordeuropa zu uns. Und auch in den kommenden 10 bis 14 Tagen wird dieser Nach-Strom nicht abreißen.“

Wir können uns also auf einige kalte Tage gefasst machen. Bringt die Kälte-Peitsche auch gehörige Schneemassen mit sich? Wenn es nach Dominik Jung geht, müssen die Menschen sich in unserer Region zunächst nicht auf viel Neuschnee einstellen. „Die großen Schneemassen werden hier erst mal ausbleiben“, prognostiziert er.

Wetter in NRW: So kalt wird’s jetzt

Am Freitag (5. Januar) beschert das Wetter in NRW den Menschen noch vergleichsweise milde Temperaturen von 7 bis 10 Grad. Was jedoch ungemütlich werden könnte: In der Eifel sowie am Niederrhein kann es zu stürmischen Böen kommen, meldet der Deutsche Wetter-Dienst (DWD).

In den kommenden Tagen sinken die Temperaturen dann spürbar. Am Samstag (6. Januar) erwarten uns 3 bis 6 Grad, am Sonntag -2 bis +2 Grad. Und am Montag, so prognostiziert es der DWD, wird die Null-Grad-Marke vermutlich nirgendwo in NRW geknackt. Dann erwarten uns im ganzen Bundesland Minus-Temperaturen.