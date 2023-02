Wetter in NRW: Experte mit ungemütlicher Prognose – „Dann wird es stürmisch“

Diese Woche geht’s beim Wetter erstmal ziemlich ruhig zur Sache. Die Temperaturen klettern in mildere Bereiche und erreichen am Valentinstag (14. Februar) in NRW stellenweise bis zu 13 Grad. Bei reichlich Sonnenschein können Verliebte den Nachmittag also bei strahlendem Himmel genießen.

Zum Ende der Woche erwartet NRW dann allerdings eine Wende! Wetter-Experte Dominik Jung (wetter.net) prognostiziert ungemütliches Wetter zum Wochenende.

Wetter in NRW: Es wird stürmisch

Am Dienstag erreichen die Temperaturen in NRW bis zu 13 Grad – wer draußen unterwegs ist, darf sich freuen, denn gefühlt liegen die Werte sogar bei frühlingshaften 16 Grad. Am Mittwoch zieht sich der Himmel dann allerdings wieder etwas zu und die Temperaturen erreichen bis zu zehn Grad bei wolkenbedecktem Himmel. Auch am Donnerstag bleibt es grau.

„Doch dann wird es stürmisch“, erklärt der Meteorologe. Zum Freitag hin gebe es teilweise sogar Orkanböen. Diese erreichen im Norden von Deutschland Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 130 km/h. Doch auch der Westen bleibt nicht verschont.

So wird das Wetter in NRW in den nächsten Tagen:

Mittwoch: Bis zu 13 Grad mit leichten Wolken

Donnerstag: 10 Grad bei grauem Himmel mit leichten Regenschauern

Freitag: Bis zu 12 Grad mit gelegentlichen Schauern und Sturm

Hier kann es am Freitagabend und in der Nacht auf Samstag regnen und besonders windig werden. Ein großes „Sturmdrama“ käme aber nicht auf NRW zu – „zumindest nicht nach aktuellem Stand“, erklärt der Experte. Im Westen und in der Mitte des Landes erreichen die Sturmböen Geschwindigkeiten von 60 bis 80 km/h.

Wetter in NRW: Karneval bleibt trocken

Zum Rosenmontag wird es in NRW dann aber wieder recht freundlich. Der Tag startet zunächst mit dichten Wolken, später zeigt sich die Sonne bei acht bis 14 Grad. Regenschauer seien aktuell nicht zu erwarten. Karnevalisten in NRW dürfen sich also auf trockenes Wetter zum Rosenmontagsumzug einstellen. Am Fastnacht-Dienstag ist es teilweise richtig mild – die Temperaturen erreichen bis zu 16 Grad.

Insgesamt fallen die Temperaturen in diesem Februar sehr mild aus. Bis Ende des Monats solle sich daran auch erst einmal nichts ändern, prognostiziert der Meteorologe.