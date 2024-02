Wetter in NRW: Sturm abgezogen – schon lauert die nächste Gefahr

Es hat ordentlich gerumst in der Nacht von Donnerstag (22. Februar) auf Freitag in NRW. Vielerorts schüttete es wie aus Kübeln. Dabei fegte ein schwerer Sturm über das Land hinweg mit Windgeschwindigkeiten deutlich über 100 km/h (hier mehr zu den Folgen lesen >>>). Am Freitagmorgen hat sich die Wetter-Lage weitestgehend beruhigt.

Zwar bliesen uns am Vormittag gebietsweise noch kräftige Windböen ins Gesicht. Doch bis zum Nachmittag soll sich der Sturm dann endgültig verzogen haben. Nach dem Unwetter zeigt das Wetter in NRW plötzlich ein anderes Gesicht.

Wetter in NRW: HIER lauert die nächste Gefahr

Vor dem Sturmtief „Wencke“ war der Februar auf Rekordkurs. Nie zuvor seit Beginn der Wetter-Aufzeichnung im Jahr 1881 war der Monat so warm wie 2024. Die Durchschnittstemperatur lag bis Donnerstag bei 7,2 Grad. Doch nach dem Unwetter wendet sich das Blatt: „Auf der Rückseite strömen nun etwas kühlere Luftmassen zu uns nach Deutschland“, erklärt Meteorologe Dominik Jung („wetter.net„) die Großwetterlage.

Mehr Aktuelles aus NRW: Mitschüler packen nach Amok-Lauf an Wuppertaler Schule über Tatverdächtigen aus

Nachdem das Thermometer in NRW unter der Woche an der 20-Grad-Marke gekratzt hatte, gingen die Werte schon in der Nacht auf Freitag in den Keller. Stellenweise herrschte sogar wieder Frost. Und das sorgte nach DWD-Angaben in höheren Lagen bereits für gefährliche Verhältnisse. Denn nach den starken Regenfällen drohte Glätte durch überfrierende Nässe.

Wettervorhersage in NRW – das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Samstag: 7 bis 10 Grad, nachts 4 bis 0 Grad

Sonntag: 7 bis 11 Grad, nachts 4 bis 0 Grad

Montag: 7 bis 10 Grad, nachts 3 bis 1 Grad

Neuschnee in NRW

Tagsüber klettern die Werte zwar landesweit über den Gefrierpunkt. Doch insbesondere im Bergland (Eifel und Sauerland) musst du in den nächsten Tagen immer wieder mit Frost rechnen. In den Nächten auf Samstag und Sonntag sollen dann auch wieder Schneeflocken in höheren Lagen herunterkommen. Dementsprechend wollen die DWD-Experten Glätte auf den Straßen nicht ausschließen.

Mehr Themen:

Bis März soll es dann bei wechselhaftem Wetter und Temperaturen zwischen fünf und zehn Grad bleiben.