Wetter in NRW: Sternschnuppen-Alarm! Hier siehst du die Perseiden am besten

Das Wetter in NRW bereitet Nachteulen in den baldigen Nächten eine richtige Überraschung. Mitte August kann man nämlich am Sternenhimmel etliche Sternschnuppen erleben. Aber wo und wann kann man die Perseiden-Sternschnuppen am besten bewundern?

Die Perseiden erreichen bald wieder am Sternenhimmel ihren Höhepunkt. Nach Angaben der internationalen Meteor-Organisation erreichen sie am Montagabend (12.08) ihren Höhepunkt. Jedoch erhalten sie durch das Wetter in NRW eine leuchtende Konkurrenz und werden nur schwer zu sehen sein, wie das „ZDF“ berichtet.

Wetter in NRW: Mond scheint zu hell

Dies liegt daran, dass so lange der Mond noch scheint, es zu hell sein wird, um die Sternschnuppen zu bewundern. Der Vorsitzende der Vereinigung Sternfreunde, Uwe Pilz, erklärt, dass der Mond am Montag (12.08) auch „erst gegen 23 Uhr untergeht.“ Das Wetter in NRW spielt einem also einen Strich durch die Rechnung, wenn man die Sternschnuppen sehen will.

Jedoch hat man auch vor und nach dem Perseiden-Maximum die Möglichkeit, die Sternschnuppen zu sehen. Wie Katja Horneffer, die ZDF-Expertin für das Wetter in NRW, berichtet: „Mal abgesehen von störendem Mondlicht haben wir perfektes Sternschnuppenwetter in der Nacht von Sonntag auf Montag.“ Wenn man also Sonntag (11.08) lange wach bleibt, kann man mit hoher Wahrscheinlichkeit die Sternschnuppen bestaunen.

Die Perseiden sind am besten zwischen 23 Uhr und vier Uhr morgens zu beobachten, wie das „ZDF“ berichtet. Jedoch sollte der Himmel möglichst dunkel sein und man sollte eine freie Sicht haben. Es ist also zu empfehlen, dass man zum Sternschnuppenbeobachten am besten auf das Land fährt und sich auf eine freie Wiese legt.

Perseiden: Augen brauche Zeit um diese zu erkennen

Wenn man die Sternschnuppen sehen möchte, sollte man sich jedoch einiges an Zeit nehmen. Die Augen brauchen nämlich Zeit, um sich an die Dunkelheit zu gewöhnen. Während man wartet, sollte man also besser nicht auf einen hellen Handybildschirm schauen. Ansonsten wird man die Perseiden-Sternschnuppen wahrscheinlich nicht sehen können.

Wenn man eine besonders gute Sicht auf die Sternschnuppen haben will, sollte man einen Ausflug in einer der vier deutschen Sternenparks machen. Diese befinden sich jeweils in der Eifel, Rhön, Winklmoos-Alm und Westhavelland. Alternativ wird die Stadt Fulda empfohlen. All diese Orte wurden als „Dark Sky Places“ ausgezeichnet. Man kann gespannt sein, ob das Wetter in NRW zulässt, dass man in den kommenden Nächten die Perseiden bewundern kann.