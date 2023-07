Wer am heutigen Donnerstag (5. Juli) draußen unterwegs ist, sollte sich in acht nehmen. Das Wetter in NRW steht auf Sturm. Heftige, teils orkanartige Böen ziehen über das Land hinweg.

+++ Wetter in NRW fegt Windrad um – mit bitteren Folgen +++

Wetter-Experte Dominik Jung warnt in NRW ausdrücklich vor drohender Lebensgefahr. Der Sommersturm könnte dir nicht nur das Cappy klauen, sondern auch einen überziehen.

Wetter: „Sommerorkan“ trifft NRW

„Außergewöhnlich“, „extrem“ – so beschreibt Diplommeteorologe Dominik Jung von „wetter.net“ die aktuelle Unwetter-Lage. Ein Sommersturm – oder besser ein „Sommerorkan“ – kommt auf NRW zu. Schon am Vortag nahm der Wind Fahrt auf und wächst nun zum Orkantief „Poly“ heran.

Am Mittwoch trifft es vor allem den Nordwesten von NRW bis rauf zur Küste. Im Winter wäre ein derartiges Unwetter nicht so dramatisch, im Juli allerdings schon, warnt der Experte. Denn das viele Laub an den Bäumen bietet eine große Angriffsfläche, die es im Winter nicht gibt.

„Da besteht Lebensgefahr durch umstürzende Bäume“, aber auch herabstürzende Äste. Man müsse auch mit Behinderung im Auto-, Bus- und Bahnverkehr rechnen. Lokal könnten Strecken blockiert sein.

Wetter in NRW: Sturmwarnung – „Das wird sehr gefährlich“

Besonders im Norden von NRW wird es heftig. Hier sind Böen mit bis zu 85 Kilometer pro Stunde unterwegs. „Das wird ein sehr gefährlicher und sehr ruppiger Sommerorkan werden“, warnt Jung vor.

Am Mittwochmorgen liegt der Schwerpunkt noch über Holland und zieht zum Nachmittag nach Nordwest-Deutschland rüber. Während der Sturm am Nachmittag noch an Kraft gewinnt, lässt er gen Abend im Westen zunehmen nach. Dann solle man schon mal ordentlich durchlüften, rät der Wetter-Experte. Denn danach kommt gleich das nächste Extrem auf uns zu.

