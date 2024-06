Wetter in NRW: Experte spricht das aus, was niemand hören will – „Ordentliche Bauchlandung“

Gerade erst ist er endlich da, der Sommer 2024! Das Wetter in NRW hat endlich die Bahn für Sonne und Wärme pur frei gemacht. Sonnenanbeter könnten derzeit wohl glücklicher kaum sein.

Doch an die Sommer-Lage in dieser Woche sollten wir uns nicht allzu sehr gewöhnen. Denn in wenigen Tagen ist alles schon wieder vorbei. Das Wetter in NRW soll uns dann wieder „einen kleinen Hauch von Herbst“ bringen, wird jetzt ein Experte deutlich. Das ist aber noch eine milde Umschreibung für das, was da jetzt auf uns zurauscht.

Wetter in NRW bringt „Knaller“

In ganz Deutschland wird der Sommer ab Sonntag (30. Juni) kurzerhand ausradiert. Wer sich an die Hoffnung geklammert hatte, dass die aktuelle Hitze doch noch die kalten Temperaturen der letzten Wochen wieder gut machen könnte, ist schief gewickelt. Es ist und bleibt laut Diplom-Meteorologe Dominik Jung erstmal der kälteste Juni seit mindestens 10 Jahren.

+++ NRW: Sein Lieblingspferd und die ganze Familie verabschieden Norbert ein letztes Mal – es wird tränenreich +++

Auch der Juli soll den aktuellen Prognosen nach deutlich zu kalt starten. „Da ist nichts mehr mit Sommer-Wetter in Sicht“, so Jung. Stattdessen drohen uns jetzt ein paar „echte Knaller“ im Westen. Denn mit dem Temperaturanstieg am Freitag (28. Juni) auf teils über 30 Grad steigt auch das Unwetter-Potenzial wieder deutlich an. Selbst die Bildung von Tornados sei dann wieder möglich. Die krachende Wende soll dann aber in der nächsten Woche auf uns zukommen.

Wetter in NRW macht irre Wende!

Ab Sonntag beziehungsweise Montag kommt im Westen ein krasser Temperatursturz auf uns zu. Bei Temperaturen von unter 10 Grad in der Nacht kommt wirklich keinerlei Sommer-Stimmung auf. „Eine ordentliche Bauchlandung“, fasst es der „wetter.net“-Experte zusammen. „Wenn das so weiter geht, erleben wir den kältesten Sommer seit mindestens 30 Jahren“

Noch mehr Wetter-News aus NRW:

Auch bis zum 10. Juli zeichnet sich laut der aktuellen Wetter-Modelle in NRW keine Besserung ab. Stattdessen soll es rasant und deutlich zu kühl weitergehen. Bleibt zu hoffen. dass das nur ein kurzer Abschied bleibt und der Sommer 2024 schon bald wieder zurückkehren wird.