Wetter in NRW macht beim Sommer Rolle rückwärts! „Fehlt jede Spur“

Es ist zwar bereits Mitte August, aber das sommerliche Wetter in NRW scheint noch lange nicht vorbei zu sein. Der Sommer hat zwar lange auf sich warten lassen, aber scheint dieses Jahr auch deutlich länger anzuhalten.

Wie der Diplom-Meteorologe Dominik Jung berichtet, war das ganze Wochenende (17. und 18. August) zwar sehr bewölkt, aber dafür drückend schwül, weswegen die Temperaturen wärmer wirkten, als diese tatsächlich waren. Jedoch verspricht das Wetter in NRW in der kommenden Woche ein angenehmes Sommerwetter mit Temperaturen von 24 bis 28 Grad.

Wetter in NRW: Angenehme Temperaturen und viel Sonne

Man kann also die Woche mit einem schönen Sommer beim Wetter in NRW rechnen. Wie Jung erklärt, bleibt das Sommerwetter bestehen und „vom Herbst fehlt jede Spur“. In der kommenden Woche feiert der Sommer noch einmal richtig sein Comeback und bietet das perfekte Wetter für einen Ausflug.

Wie Jung erklärt, ist am Montag ein neues Hoch für eine „angenehme sommerliche Wetterwoche“. Das Wetter in NRW verspricht viel Sonnenschein und angenehme 27 Grad. Auch am Dienstag bleibt die Temperatur konstant und man kann mit viel Sonne rechnen. Das perfekte „Bade- und Grillwetter“, wie Jung verspricht.

Am Mittwoch streift das Wetter in NRW jedoch eine Wetterfront und es wird kurzzeitig auf 21 Grad abkühlen. Jedoch handelt es sich dabei um Schattentemperaturen und da die Sonne trotzdem viel scheinen soll, muss man keine Angst haben, dass es plötzlich kühl wird. Donnerstag reguliert sich die Temperatur wieder und es soll 25 Grad werden. Am Freitag ziehen kurzzeitig Wolken auf, jedoch soll es laut Diplom-Meteorologe Dominik Jung trotzdem trocken bleiben und die Temperaturen bleiben konstante 25 Grad.

Herbstwetter bisher nicht in Aussicht

Auch am Wochenende bleibt das angenehme und sommerliche Wetter erhalten und am Samstag und Sonntag soll die Temperatur 23 Grad betragen. Von dem erwarteten frühherbstlichen Einbruch ist das momentane Wetter in NRW meilenweit entfernt.

Wie Jung erklärt, geht „der Sommer in die Verlängerung“. Bis September kann man mit sehr wenig Regen rechnen und angenehmen Temperaturen mit 25 Grad. Jedoch soll es beim Wetter in NRW auch gelegentliche Ausreißer geben, wo die Temperaturen kurzzeitig auf 30 Grad ansteigen. Allgemein kann man im August jedoch mit einem angenehmen und sommerlichen Wetter rechnen.