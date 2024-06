Wetter in NRW: Experte erteilt deutliche Absage – „Sommer nicht zu erwarten“

Wer dieses Jahr keine großen Urlaubspläne in weit entfernte Gefilde für den Sommer geschmiedet hat, hofft natürlich darauf, dass das Wetter hierzulande einfach mal mitspielt. In NRW ziehen jetzt allerdings düstere Wolken auf.

Die Unwetter-Lage in Süddeutschland versetzte uns dieser Tage auch im Westen in Alarm. Schockierend sind nicht nur die Zahlen der Toten und Vermissten, sondern auch die Aufnahmen, die das Ausmaß der Zerstörung deutlich zeigen. Das Hochwasser hat den Süden regelrecht zerlegt. Da kann man nur hoffen, dass uns der Sommer 2024 all das Drama vergessen lässt.

Doch sowohl für NRW als auch für andere Teile Deutschlands gibt es für die nächsten Monate keine guten Wetter-Aussichten.

Wetter in NRW: Fällt der Sommer 2024 ins Wasser?

Die aktuellen Wetter-Modelle verheißen sogar Übles. Das merken wir auch schon in dieser Woche. Trotz meteorologischem Sommer-Start zeigt sich das Wetter mit gerade mal 16 bis 17 Grad mehr als unterdurchschnittlich. Und das soll sich aller Voraussicht nach im Westen auch erst mal nicht ändern, dürfen wir auf Dominik Jungs Prognose bei „wetter.net“ vertrauen. „Sommer-Wetter sieht anders aus“, wird der Experte deutlich.

Zwar bescherte uns das Zwischenhoch Willi am Dienstag (4. Juni) immerhin eine kurze Verschnaufpause vom Regen. Doch schon am Mittwoch (5. Juni) soll das wechselhafte Wetter in NRW, aber auch im Süden Deutschlands wieder Einzug halten. Vor allem am Samstag (8. Juni) könnten die Pegel in den Flüssen in Bayern und Baden-Württemberg dann wieder steigen; eine brisante Hochwasser-Lage wie die vergangenen Tage sei aber erst mal nicht mehr zu erwarten.

Jung: „Sommer 2024 hat’s faustdick hinter den Ohren“

Die aktuellen Wetter-Modelle werfen natürlich auch schon einen Blick in die Glaskugel – und die lässt nichts Gutes erahnen. Denn der Sommer 2024 wird laut dieser immer weiter runtergerechnet. „Sommer-Wetter ist erst mal nicht zu erwarten“, ist sich auch der Diplom-Meteorologe sicher.

Denn statt Sonne satt könnte uns in diesem Jahr ein super durchschnittlicher Sommer mit unterkühlten Temperaturen und Regen drohen. Noch ist das allerdings nicht in Stein gemeißelt. „Niemand sollte nach diesen Aussagen seinen Urlaub oder sein Leben planen“, gibt auch Dominik Jung zu bedenken.

