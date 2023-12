Wetter in NRW: Heftige Entwicklung – jetzt drohen Silvester üble Unfälle

Das Wetter in NRW hat uns im Dezember reichlich Nerven gekostet. Anfang des Monats herrschte Dauerfrost, danach wurde es immer wärmer – und vor allem nass. Der Dauerregen rund um die Weihnachtstage hat für extremes Hochwasser in NRW gesorgt (mehr dazu hier >>>).

Kurz vor Weihnachten fegte zudem noch Sturmtief „Zoltan“ durchs Land und sollte reichlich Bäume entwurzeln. Vor Silvester braut sich nun erneut ein gefährliches Wetter zusammen. Feuerwerks-Fans sollten genau hinhören.

Wetter in NRW: Gefährliche Silvester-Prognose

Das Hochwasser hält NRW weiter auf Trab. Völlig gesättigte Böden, durchweichte Deiche und die große Hoffnung, dass die tausenden Sandsäcke den Wassermassen standhalten. Während die Rettungskräfte in NRW bei jedem Tropfen, der vom Himmel fällt, die Augen zukneifen, schauen auch Pyro-Jünger gebannt auf die Wetter-Entwicklung der nächsten Tage.

Sie interessieren sich vor allem für die Lage in der Silvester-Nacht. Und da droht nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) Ungemach. Den Wetter-Experten zufolge soll ein Sturmtief an Silvester tagsüber zunächst Regen bringen. In der Nacht soll es dann richtig stürmisch und damit brenzlig für die Feiernden werden: „Gerade zur Raketenzeit werden die kräftigsten Böen erwartet“, sagte DWD-Meteorologe Nils Damke. Selbst im Flachland kann dabei die Windstärke 7 erreicht werden. Bleibt nur zu hoffen, dass Raketen nicht von Windböen erfasst und womöglich in Richtungen gelenkt werden, wo sie eigentlich nicht hinsteuern sollen…

Wettervorhersage in NRW: Das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Samstag: 7 bis 11 Grad, nachts 8 bis 4 Grad

Sonntag: 7 bis 11 Grad, nachts 7 bis 3 Grad

Montag: 8 bis 11 Grad, nachts 7 bis 4 Grad

Hochwasser-Gefahr hält an

Noch mehr Sorge bereitet den Menschen in den Hochwassergebieten die Aussicht der nächsten Tage. Nach den zuletzt trockenen Tagen und der leichten Entspannung erwarten die Meteorologen am Freitag erneut Schauer. Insbesondere im Bergland droht ergiebiger Dauerregen. Während es am Samstag eher trocken bleiben soll, nimmt das Regen-Wetter dann ab Silvester richtig Fahrt auf.

Nach dem Jahreswechsel sollen dann in der Nacht auf Dienstag (2. Januar) kräftige Regenfälle einsetzen, die auch im Tagesverlauf nicht abnehmen sollen. Die Hochwasser-Gefahr, sie wird immer ernster.