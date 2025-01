Wetter in NRW vor großem „Aufflammen“! Experte warnt eindringlich

Zurzeit hat uns das Hoch „Beate“ beim Wetter in NRW fest im Griff. Aber nicht nur hier, das gilt sogar für fast ganz Europa. Und das bedeutet aktuell: meist trocken, tagsüber leichte Plusgrade, nachts mitunter auch leichter Frost. Dabei kommt es teils zu Dunst und Nebel, aber auch die Sonne lässt sich hier und da mal blicken. Mindestens bis zum nächsten Wochenende (26./26. Januar) soll sich daran auch nicht allzu viel ändern.

Vor allem Winterfreunde haben aber derzeit nichts zu lachen, denn beim Wetter in NRW ist gerade kein Schnee in Sicht. Dafür soll bis zum Ende des Monats eine ganz andere Wetterlage „aufflammen“. Der Wetterexperte warnt eindringlich.

Wetter in NRW vor großem „Aufflammen“! DAS kommt auf uns zu

Für Leute, die mit Schnee höchstens an Weihnachten zu tun haben wollen, ist das aktuelle Wetter in NRW gar nicht mal so übel. Hoch „Beate“ sorgt zumindest für leichte Plusgrade, Schnee ist nicht in Sicht und trocken ist es auch noch. Es könnte im Januar also deutlich schlimmer sein. Doch Wetterexperte Dominik Jung von wetter.net prognostiziert einen Wechsel der Wetterlage zum Ende des Monats und warnt eindringlich. Es könnte „spannend“ werden.

Da die Prognose von Schnee und Eis erstmal verworfen ist, was könnte da jetzt auf uns zukommen? Jung spricht vom möglichen „Aufflammen einer West-Wetterlage“ ab dem 25. Januar. Das heißt, es wird noch milder, aber mit einem großen Haken. Und zwar könnten Sturm und Sturmböen vermehrt auftreten. Dazu kann zudem vereinzelter Regen kommen. Das klingt auf jeden Fall nicht nach einem gemütlichen Vor-Frühling!

So sieht das Wetter in den nächsten Tagen aus

Doch die nächsten Tage bleiben erstmal wie gehabt: etwas Nebel, etwas Sonne, um die 5 Grad beim Wetter in NRW. Ab Donnerstag (23. Januar) könnte dann ein wenig Regen dazukommen.

Und ab dem 25. Januar sollten wir auf dem Balkon oder der Terrasse und dem Garten alles gesichert haben, was nicht niet- und nagelfest ist. Denn dann könnte laut Dominik Jung der Sturm kommen.