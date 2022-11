Wetter in NRW: Erster Schneefall im Norden – kommt die „Schneewurst“ auch zu uns?

Ist da etwa der erste Schnee in Sicht? Ein Wetter-Experte sieht bereits die erste Front aus gefrorenem Wasser auf uns zu kommen. Ob sie auch NRW treffen wird?

Auf der Wetter-Karte hat die Kaltfront eine längliche Form – fast wie eine Wurst. Das bringt ihr nun auch den Namen „Schneewurst“ ein. Bekommt auch NRW etwas von dem Aufschnitt ab? Das ist die Frage der Stunde.

Wetter in NRW: Schneefälle ab Freitag möglich

„Das Wetter wird spannend“, freut sich Diplom-Meteorologe Dominik Jung beim Blick auf die Wochenaussichten. „Besonders im Norden und Nordosten von Deutschland! Dort könnte es schon ab Freitagnachmittag schneien. Na, endlich tut sich meteorologisch gesehen etwas beim Wetter“, merkt der Experte an.

Zuletzt schien es, als wollte der Spätsommer noch gar nicht weichen, obwohl der Herbst rein kalendarisch schon längst angebrochen war. Doch nun wagt sich auch der Winter ein Stück vor. Von Donnerstag (17. November) bis Samstag (19. November) legt sich die sogenannte „Luftmassengrenze“ über den Nordosten des Landes.

Wetter in NW: Die „Schneewurst“ kommt über den Nordosten Deutschlands. Foto: wxcharts /dwd

Aus Osten kommt kalte Luft – und aus dem Westen warme. Dort, wo die Luftmassen zusammentreffen, entsteht dann auf der warmen Seite Regen, während auf der kalten die ersten Schneeflocken des Jahres fallen können – oder auch nur Schneeregen. Auf der Karte sieht der Bereich länglich aus. Deshalb gibt der Meteorologe ihm den passenden Namen „Schneewurst“.

NRW: Kommt der Schnee auch zu uns?

„Das wird besonders in der Nacht auf Samstag eine sehr spannende Grenzwetterlage“, meint der Experte und warnt vor glatten Straßen. Während seine Berechnungen sogar Schnee für Hamburg und Berlin vorsehen, zeigt das US-Wettermodell NOAA beispielsweise kaum Schnee für Deutschland an. Und am Sonntag wäre der winterliche Spaß dann auch schon wieder vorbei.

Im Westen dürfte es allerdings zu warm für Schnee sein. Hier sind laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) eher Regenschauer und am Donnerstag sogar vereinzelte Gewitter angesagt. Tagsüber bleibt es stets über zehn Grad, teils sogar in der Nacht. Lediglich in höheren Lagen können die Temperaturen zum Wochenende hin auch mal unter null Grad rutschen.

