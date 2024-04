Wetter in NRW: Übles Phänomen treibt sein Unwesen – es kann auch dir gefährlich werden

Das Wetter in NRW zeigt sich dieser Tage endlich wieder von seiner freundlichen Seite. Wie lange haben wir auf das Comeback des Frühlings – um nicht sogar zu sagen des Sommers – gewartet!

Doch das Wetter in NRW kommt jetzt nicht allein. Denn es bringt ausgerechnet zum Maibeginn ein übles Phänomen wieder, das niemand vermisst haben dürfte. Vor allem Autofahrer bringt es zum Verzweifeln! Einigen könnte das Naturphänomen allerdings auch richtig gefährlich werden.

Wetter in NRW mit gefährlichem Phänomen

Die Rede ist vom wenig geliebten Saharastaub. Zuletzt sorgte er nicht nur für trübe Wetter-Aussichten, sondern hinterließ auch an Autos seine Spuren. Mit einer Staubschicht überzogen, standen viele Autofahrer infolge vor den Waschanlagen Schlange. Doch in dieser Woche kehrt der Saharastaub wieder zurück.

Ausgerechnet am Dienstagabend (30. April) soll es schon soweit sein. Auch der 1. Mai-Tag am Mittwoch bleibt in den Fängen des Saharastaubs. An beiden Tagen ist auch wieder der sogenannte Blutregen möglich, bei dem es sich um die Kombination aus Staub und Regen handelt. Vor allem Allergiker und Asthmatiker müssen sich jetzt in Acht nehmen.

Gesundheitsgefahr nicht auszuschließen

Zwar gilt der Saharastaub nicht als giftig. Allerdings können Experten eine Gesundheitsgefährdung nicht 100-prozentig ausschließen. Die Staubwolke enthält nämlich größere Mengen an „kleinen, lungengängigen Partikeln“, wie der Deutsche Wetter-Dienst (DWD) warnt. Diese können sich gerade für Personen, die unter einer Atemwegserkrankung leiden, üble Folgen haben.

Bereits vorbelastete Menschen mit Asthma oder Allergien sollten deshalb nach Angaben des DWD vorsichtig sein und zum Beispiel „keine 20 Kilometer joggen“, empfiehlt ein Experte gegenüber dem „Kölner Stadtanzeiger“. Im Westen Deutschlands soll die Konzentration des Wüstenstaubs nämlich am höchsten sein. Vor allem die Region um Köln herum sei stark betroffen. Kriegst auch du es bei diesen Wetter-Aussichten in NRW jetzt mit der Angst zu tun?