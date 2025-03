Wetter in NRW: Experte sieht es sofort – „Da ist was in der Luft“

Diplom-Meteorologe Dominik Jung drückt es perfekt aus: „Das ist hier momentan wirklich ’ne krasse Wetterlage.“ Denn während die Temperaturen am frühen Morgen beim Wetter in NRW noch fast Winterjacken-tauglich sind, geht’s im Laufe des Tages rauf auf dem Thermometer. Frühlingsgefühle lassen grüßen!

Doch jetzt steht uns ein ganz spezielles Phänomen bevor, das Sonnenanbetern die Laune ordentlich verhageln könnte. Und damit ist nicht der Wetterumschwung gemeint (hier mehr zum Temperatur-Absturz).

Wetter in NRW: Experte warnt vor Phänomen in der Luft

Aber was könnte das für ein Phänomen sein, das uns auch das Wetter in NRW trüben könnte? Denn das schöne Frühlingswetter soll in den nächsten Tagen doch erhalten bleiben. Aber darum geht es gar nicht. Es geht um Saharastaub, der mal wieder nach Deutschland kommt. Dominik Jung warnt: „Da ist was in der Luft unterwegs.“ Der feine Wüstensand wird aus Nordafrika bis zu uns gewirbelt und kann sogar die Sonne und den blauen Himmel trüben. Und das Ganze soll schon am Donnerstag (6. März) losgehen und uns bis zum Wochenende erhalten bleiben.

Das könnte dich auch interessieren: ++ Wetter in NRW: Blick auf die Temperaturen bringt Experte zum Ausflippen – „Ja, Mensch“ ++

Dieses Phänomen ist gar nicht mal so ungewöhnlich. Das Umweltbundesamt erklärt, „dass mit südlicher Luftströmung mehrmals im Jahr Saharastaub bis nach Deutschland transportiert werden kann“.

Der Saharastaub bringt nicht nur Negatives mit sich

Mit dem Saharastaub können sich zwar auch die Feinstaubwerte erhöhen – zumindest an höhergelegenen Messstationen. Meistens bleibt aber die Luftqualität am Boden davon verschont.

Weitere Wetter-News liest du an dieser Stelle:

Der feine Mineralstaub kann aber nicht nur das Sonnenlicht dämpfen und den Himmel milchig färben. Mit etwas Glück beschert er uns besonders schöne Sonnenauf- und -untergänge in intensiven Farben. Wir sind gespannt!