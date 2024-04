Wetter in NRW: Experte mit heftiger Prognose für Feiertag am 1. Mai – „Tendenz ist klar“

Wenn es Richtung Wochenende oder Feiertage geht, schauen viele Menschen besonders oft auf die Wetterprognosen. Immerhin wünscht sich doch jeder an seinen freien Tagen schönes Wetter in NRW.

Und der nächste Feiertag steht mit dem 1. Mai ja auch schon kurz bevor. Der „Tag der Arbeit“ fällt 2024 auf einen Mittwoch, doch die meisten Arbeitnehmer haben an diesem Tag in NRW frei. Ideal für einen Ausflug in die Natur, zuhause hocken kann man schließlich immer, oder? Aber spielt das Wetter in NRW auch mit?

+++ Auch interessant: Ruhrgebiet: Abiturienten wollen Streich spielen – und übertreiben maßlos! Polizei-Einsatz +++

Wetter in NRW: Sonnige Aussichten am 1. Mai?

Bei der Freizeitgestaltung spielt das Wetter in NRW eine große Rolle. Outdoor-Aktivitäten machen vielen bei Regen und Gewitter eher weniger Spaß. Bei Sonnenschein ist ein Café-Besuch, ein Picknick oder auch eine Fahrradtour sehr beliebt. Und tatsächlich stehen die Chancen recht gut.

+++ NRW: 100-Euro-Schein im Briefkasten gefunden – Experten warnen +++

Am 30. April liegen die Temperaturen in NRW noch bei maximal 14 Grad, während im Osten im Bereich Berlin, Brandenburg oder auch Sachsen schon sommerliche 27 Grad erreicht werden. Aber keine 24 Stunden später zieht auch NRW langsam nach bei Höchsttemperaturen von 19 bis 22 Grad, wie Dominik Jung auf seinem Youtube-Kanal von „wetternet“ anschaulich zeigt. Doch laut dem Wetter-Experten sind auch Regenschauer im Laufe des Tages immer mal wieder möglich.

Noch mehr aktuelle und packende Meldungen:

Und eben dieser Trend wird in den Folgetagen wohl weiter fortgesetzt. Auch wenn Schauer sich immer mal wieder ihren Weg durch die Wolken bahnen, die Sonne scheint sich am Ende durchzusetzen. „Die Tendenz ist klar, es wird ab Samstag überall nach und nach spürbar wärmer“, so der Wetter-Experte.