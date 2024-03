Wetter in NRW spielt komplett verrückt – droht an Ostern der nächste Hammer?

Im April spielt das Wetter bekanntlich, wie es will – aber wir haben doch erst März. Beim Blick auf das Wetter in NRW und die diversen Prognosen könnte einem schon jetzt der Kopf schwirren.

Das bemerkt auch Diplom-Meteorologe Dominik Jung. Bei „wetter.net“ blickt er auf die Prognosen für das Wetter bis Ostern – und was er da sieht, klingt weniger nach Eiersuche und viel mehr nach Grillsaison.

Kommt der Sommer etwa nach NRW, noch bevor der Frühling richtig da ist?

Wetter in NRW: Sommer an Ostern?

Es geht auf und ab beim Wetter – nicht nur in NRW, sondern in ganz Deutschland. Mit Blick auf den Samstag (23. März) machen schon Meldungen vom „Mini-Polarexpress“ oder dem „dritten Winter-Block“ die Runde – doch Dominik Jung gibt sich ganz entspannt: „Es wird ein bisschen kühler für ein bis zwei Tage und dann wird es wieder milder“. Das sei ganz normal für diese Jahreszeit.

Aber dass es im Anschluss SO mild wird, hätten wohl nur die wenigsten erwartet. „Dann könnte es extrem mild werden, oder gar extrem warm werden für die Jahreszeit“, so Experte Jung und verweist auf die Daten des Europäischen Wettermodells für den Ostersonntag (31. März).

Demnach könnten die Temperaturen in 1.500 Metern Höhe an Ostern bei 12 bis 15 Grad liegen. Jung erklärt: „Unten am Erdboden würde das ausreichen für 20 bis knapp 25 oder 26 Grad!“ Ein Sommertag am Oster-Wochenende? Da könnte man das Feiertagsessen ja auch im Garten auf dem Grill zubereiten.

Das erwartet uns an Ostern in NRW

Aber: Selbst Dominik Jung bezeichnet diese Prognose als „forsch“. Schließlich ist es noch eine ganze Woche bist Ostern und andere Wettermodelle kommen zu einem ganz anderen Schluss.

Und es gilt ebenfalls zu bedenken, dass die sommerlichen Temperaturen natürlich nicht flächendeckend in ganz Deutschland zu erwarten sind. Experte Jung verweist auf warme Luft aus südwestlicher Richtung – da darf sich dann am ehesten Baden-Württemberg freuen.

Für NRW reicht es rund um Ostern aber immerhin für voraussichtlich 18 bis 22 Grad mit einigem an Sonnenschein. Frieren wird man beim Eiersuchen also ganz bestimmt nicht.