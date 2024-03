Wetter in NRW: DAS können wir uns zu Ostern abschminken – Experte spricht Klartext

Nach dem Umkippen der Großwetterlage am Wochenende in NRW sind die frühlingshaften und sonnigen Temperaturen in großen Teilen Deutschlands wieder verschwunden. Schauer und Nachtfrost sind in den nächsten Tagen wieder möglich.

Gerade jetzt, wo Ostern vor der Tür steht, fragen sich natürlich viele, was das Wetter in NRW bringt. Können wir uns auf eine Ostereiersuche bei Sonnenschein freuen? Wird es kalt und nass? Kann es sogar schneien? Ein Experte spricht jetzt Klartext.

Wetter in NRW: Schnee an Ostern?

Das Gerücht, dass es in diesem Jahr sogar weiße Ostern geben könnte, macht derzeit die Runde. Schließlich ist Ostern in diesem Jahr viel früher als sonst. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr fiel Ostern eine ganze Woche später auf den 9. April, 2022 ist es sogar erst der 17. April gewesen. Kippt das Wetter nochmal? Diplom-Meteorologe Dominik Jung schließt das nun endgültig aus.

Auch interessant: Wetter in NRW: Irre Wende! Experte baff – „Weit und breit nicht zu erwarten“

„Auch vor dem Osterfest machen die wilden Schneespekulationen keinen Halt. Auch da gibt es wieder wilde Gerüchte, es könnte vielleicht für weiße Ostern reichen“, beginnt Jung sein Video auf Youtube. Mit Blick auf die Wetterentwicklung der vergangenen Tage stellt er jedoch sofort klar, dass es gerade absolut keinen Anlass dafür gibt, zu denken, dass es an Ostern schneien könnte.

Ob es aber trocken bleibt und uns frühlingshafte Temperaturen erwarten, lässt sich noch nicht genau sagen. Sicher ist aber, dass es zwischen Palmsonntag (24. März) und Ostern recht kühl werden kann. Der grobe Wettertrend zeigt danach: Die Temperaturen könnten an Ostern um die 13 bis 15 Grad liegen.

Das könnte dich auch interessieren:

Die meisten Anwohner jedenfalls haben genug von den kalten Temperaturen und den ständigen Schnee-Befürchtungen von den Wetter-Experten. „So langsam kann ich das Wort Winter und Schnee nicht mehr hören“, schrieb beispielsweise einer. Die Vorfreude auf den Frühling ist bei den meisten groß. Schnee jedenfalls ist ausgeschlossen. „Weiße Ostern geistern durch die Medien. Doch aktuell ist da wenig dran“, stellt Jung auch nochmal in dem Text unter seinem Video klar.