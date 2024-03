Wetter in NRW: Fällt Ostern ins Wasser? Expertin mit eindeutiger Prognose

Das Wetter in NRW hat uns in diesem Winter ganz schön auf Trab gehalten. So richtig kalt wollte es nicht werden, Hoffnungen auf einige schneereiche Tage wurden von diversen Wetterprognosen geweckt und auch wieder zerstört. Als „außergewöhnlich mild“ deklarierte der Deutsche Wetterdienst (DWD) den diesjährigen Winter. In Norddeutschland gab es sogar Rekordniederschläge.

Setzt sich dieser Trend fort? Eine Expertin gibt einen Ausblick auf das Osterwetter in NRW.

Wetter in NRW: Ostereier suchen im Regen

In den vergangenen Jahrzehnten war an Ostern wettermäßig wirklich alles dabei. Während sich vor allem einige ältere Menschen noch an eine Ostereiersuche im Schnee erinnern können, gab es auch Feiertage, an denen in kurzer Hose in der Sonne gesessen wurde. Und wie sieht es dieses Jahr aus?

Für eine detaillierte Prognose für die Ostertage ist es noch zu früh, doch eine erste Vermutung wagt die wetter.net-Moderatorin Kathy Schrey. „Eher nasses, feuchtes Wetter Richtung Ostern“, sagt sie für die Feiertage voraus. Richtigen Niederschlag schließt sie jedoch vorerst aus.

Droht diese Tradition zu Ostern auszufallen?

Die vielen Niederschläge in diesem Winter könnten verheerende Folgen für eine beliebte Oster-Tradition haben. Denn wegen des vielen Regens könnte die Spargelernte vor Ostern ausfallen, wie der WDR berichtet. Neben dem vielen Regen ist Ostern in diesem Jahr auch früher als sonst. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr fiel Ostern eine ganze Woche später auf den 9. April, 2022 ist es sogar erst der 17. April gewesen. Müssen die Deutschen also auf ihr Lieblingsgericht verzichten?

Ein Spargelbauer aus NRW berichtet: Nur ein bisschen mehr Sonne pro Tag müsse es geben und das beliebte Gemüse landet doch noch auf den Tellern.

Doch auf einen stolzen Preis müssen sich die Spargelliebhaber einstellen. „Also, an die 20-Euro-Grenze pro Kilo kommen wir nah ran“, erklärt der Spargelbauer dem WDR. Damit das Wetter in NRW es zu den Osterfeiertagen dann gut mit uns meint und den Regen ausfallen lässt, dafür müssen wir wohl die Daumen drücken.