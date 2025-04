Wetter in NRW: Expertin erteilt Ostern bittere Absage – „Ungerecht“

Egal ob in NRW oder ganz Deutschland: In Bezug auf das Wetter macht der April, was er will. Schließlich steckt in jedem Sprichwort meist auch ein Funken Wahrheit.

Über Ostern ist das April-Wetter aber nicht nur eigensinnig, sondern auch „ungerecht“, wie es Wetter-Expertin Kathy Schrey von „Wetter.net“ nennt. Während es nämlich im Osten schön wird, müssen wir uns in NRW warm anziehen.

Wetter in NRW zeigt sich von seiner schlechten Seite

Der April startete sonnig, doch ausgerechnet zu Ostern zeigt sich das Wetter in NRW von seiner schlechten Seite – so prognostiziert es Kathy Schrey bei „Wetter.net“ auf Youtube.

Besonders gemein: Das schlechte Wetter Tage trifft vor allem NRW, in anderen Teilen Deutschlands kann man die Feiertage genießen. Bereits am Gründonnerstag (17. April) trennt sich die Wetter-Spreu vom Weizen. mitten durch Deutschland zieht eine Luftmassengrenze, die für komplett unterschiedliche Wetterbedingungen sorgt.

Konkret bedeutet das „sommerliche Verhältnisse im Osten“, so Meteorologin Schrey und kalte Luftmassen und niedrige Temperaturen im Westen. In dem einen Teil von Deutschland gibt es somit einen regelrechten „Sommertag“ mit Temperaturen um die 20 Grad, hier in NRW muss bei um die 12 Grad und Regen gerechnet werden.

Wetter in NRW: Expertin spricht Warnung aus

Insgesamt bietet sich an allen Ostertagen ein ähnliches Bild: Sommerliches Wetter im Osten, Regen und Kälte in NRW. Kein Wunder, dass viele Menschen spontan planen, die Feiertage doch noch zu verreisen und woanders zu verbringen.

Wetter-Expertin Kathy Schrey hat deshalb eine dringenden Warnung: Gerade Trips nach Italien sollten abgesagt oder gar nicht in Erwägung gezogen werden. Aufgrund des vielen Regens kann es dort zu Überflutungen und Erdrutschen kommen. „Das ist wirklich eine unwetterartige Situation“, wird Schrey deutlich.

Stattdessen sollte man wohl besser überlegen, einen Trip von NRW nach Ostdeutschland zu machen, um Ostern doch noch bei gutem Wetter zu genießen.