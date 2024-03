Wetter in NRW: Expertin platzt bei diesem Anblick der Kragen! „Modell-Spinnerei“

Kehrt er nun wirklich zurück der Winter, ja oder nein? Diese Frage brennt Frühlingsfans und Winter-Enthusiasten nun gleichermaßen auf der Seele. Doch verrät uns das Wetter in NRW jetzt endlich seine finalen Osterpläne?

Immer mehr Anzeichen deuten darauf hin. Schon vor Wochen zeichnete sich in den Wetter-Modellen eine große Kaltfront für die dritte Märzwoche ab. Und dass es zum Osterwochenende hin einen großen Temperatursturz im Westen geben wird, das wird jetzt immer wahrscheinlicher. Selbst die Expertin ist bei diesen Aussichten perplex.

Wetter in NRW: Trübe Aussichten

Gerade erst hatten wir ihn willkommen geheißen, den Frühling. Auch am vergangenen Wochenende streckte die Sonne weiter ihre Fühler nach uns aus und machte Lust darauf, das Haus zu verlassen und die Winterjacke ein für alle Mal im Schrank zu verstauen. Doch mit dem neuen Wochenstart wurde die Frühjahrs-Euphorie wie weggewischt.

Statt Sonne satt heißt es derzeit wieder Regen ahoi. Und das verspricht bis zur Wochenmitte auch so zu bleiben. In der Nacht zum Dienstag (12. März) erwartet uns weiter viel, viel Regen. Bei maximal 4 Grad wird es auch wieder ganz schön kühl. Auch am Dienstag selbst bleiben die Wetter-Aussichten für den Westen weiter trüb. Gleiches gilt auch für den Mittwoch (13. März). Hier ist weiter nur Regen in Sicht.

Meteorologin wird deutlich: „Ist möglich“

Am Donnerstag (14. März) winkt aber eine kleine Verschnaufpause. Der Donnerstag verspricht im Westen demnach der freundlichste Tag der Woche zu werden, nicht nur dank der trockenen Witterung, sondern auch dank frühlingshafter Temperaturen bis zu 19 Grad.

Doch wie wird es dann weiter gehen? Laut der Ensembleprognose des GFS-Modells wird der Frühling in der nächsten Woche schon wieder ausradiert. Vielerorts winken uns dann Temperaturen gerade mal um den Gefrierpunkt. „Ist das eine Modell-Spinnerei? Ja. Aber sie ist seriös“, wird Meteorologin Kathy Schrey vom Wetter-Kanal wetter.net jetzt im neusten Video deutlich und bringt Kritiker, die nicht an ein Winter Comeback geglaubt haben, wohl ein für alle Mal zum Schweigen. Zwar sehen die Ensembleprognosen „bunt und krass“ aus. Aber: „Es ist möglich“, dass der Winter nochmal zurückkeht, ordnet die Expertin ein.

Ostern würden uns dann bitter-kalte Temperaturen drohen. Ob es am Ende wirklich so kommt, bleibt abzuwarten. Denn wie immer darf man das Wetter in NRW nicht vor dem Abend loben.