Wetter in NRW: Zu früh gefreut! Experte haut üble Prognose raus – „Es kippt wieder!“

Das wird wohl doch nichts mit dem schönen Frühlingsanfang. Das Wetter hat in NRW etwas anders vor. Über die Ostertage solltest du dich noch mal an der Sonne erfreuen, denn gleich danach ist von der nicht mehr viel zu sehen.

+++ Movie Park am Oster-Wochenende – DAS sollten alle Besucher wissen +++

Das Wetter in NRW kippt, warnt Meteorologe Dominik Jung – und zwar nach unten. Das betrifft nicht nur die Temperaturen, denn gleich mehrere Tiefs ziehen auf.

Wetter in NRW: Die Ruhe vor dem Sturm an Ostern

Über die Ostertage wird es nicht sehr spannend, gibt der Experte Entwarnung. Etwas Sonne und Wolken im Wechsel, nicht allzu viel Regen – also das richtige Wetter zum Ostereiersuchen. Vor allem nach noch recht wechselhaftem Wetter am Karfreitag wird es ab Samstag, den 8. April, trockener und auch die Sonne kommt für ein paar Stunden hervor. Zudem wird es am Ostermontag auch noch angenehm warm mit bis zu 16 Grad. In der Nacht auf Samstag kann es allerdings noch etwas frostig im Bergland werden.

So warm wird es die nächsten Tage:

Karfreitag: 10 – 14 Grad (4 – 8 Grad im Bergland), nachts 1 – 5 Grad (-1 – 2 Grad)

Karsamstag: 12 – 15 Grad (8 – 13), nachts 1 – 5 Grad (-1)

Ostersonntag: 13 – 16 Grad (9), nachts 2 – 6 Grad (-1)

Ostermontag: 16 – 19 Grad (12), nachts 5 – 8 (3)

Quelle: Deutscher Wetterdienst (DWD)

Doch danach wird es „ruppig“. Der Diplom-Meteorologe von „wetter.net“ weiß: „Es kippt wieder“. Neue Tiefs ziehen ab Dienstag, den 11. April, herauf und bringen jede Menge Regen und auch Wind mit. Es sind sogar vereinzelt Gewitter möglich.

Kälteeinbruch im April

Die ganze Woche nach Ostern bringt echtes Aprilwetter mit sich. Es wird windig mit stürmischen Böen in höheren Lagen und immer wieder ziehen Schauer über das Land hinweg. Dazu fallen im Westen 40 bis 50 Liter Regen pro Quadratmeter.

Mehr News:

Und nicht nur das: Es wird auch wieder kälter bis Mitte April. Die Temperaturen rutschen teils unter die 10-Grad-Marke ab. „Wir stecken einfach in diesem Kältestrudel fest“, sagt Jung mit Blick auf die anrückende kalte Höhenluft auf der Wetterkarte. „So richtig will der Frühling einfach nicht auf Touren kommen.“ Temperaturen-Ausreißer stehen laut Ensemble-Prognose für den Westen erst voraussichtlich ab dem 16. April an.

Mehr Wetter-News von Dominik Jung gibt es im YouTube-Kanal von „wetter.net“.