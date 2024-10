Wetter in NRW: Herbst-Hammer geht immer weiter – nächster „Wärmeberg“ im Anmarsch

Bei diesen Temperaturen in NRW machen sogar Wetter-Experten große Augen!

Statt eines kalten und ungemütlichen Herbstes sind nämlich frühlingshafte Temperaturen angesagt. Von dem erwarteten Wintereinbruch ist noch lange nichts zu sehen.

Die neue Oktoberwoche startet beim Wetter in NRW ungewöhnlich warm. Man kann mit sehr milden Luftmassen rechnen, die dafür sogar sorgen, dass es noch einmal die Temperaturen auf 15 bis 20 Grad steigen. Diplom-Meteorologe Dominik Jung spricht sogar von einem regelrechten „Wärmeberg“.

Wetter in NRW: deutlich zu warm für die Jahreszeit

Am Montag (21. Oktober) kann man beim Wetter in NRW wegen eines Warmluftschubs mit deutlich wärmerem Wetter rechnen. Es soll sogar 15 bis 16 Grad sein, also „deutlich zu warm für die aktuelle Jahreszeit“, wie es Jung ausdrückt. Ansonsten soll es leicht regnen, aber sonst ist viel Sonnenschein zu erwarten.

Ähnlich wird es am Dienstag (22. Oktober) noch einmal warm mit Temperaturen von 13 bis 16 Grad, jedoch sind gelegentliche Regenschauer nicht auszuschließen. Am Mittwoch (23. Oktober) wird es beim Wetter in NRW mit 14 Grad weiterhin warm bleiben und man kann sich über Sonnenschein freuen. Jung warnt jedoch, dass man ebenfalls mit gelegentlichem Nebel rechnen kann.

Wer die Woche etwas unternehmen möchte, sollte sich am Donnerstag (24. Oktober) besser freinehmen, denn am Nachmittag soll es richtig freundlich werden. Am Vormittag muss man beim Wetter in NRW jedoch eher mit trübem und bewölktem Wetter rechnen. Trotz einiger Wolken wird es mit 16 Grad noch einmal wärmer.

Am Wochenende sinken die Temperaturen

Am Freitag (25. Oktober) bleibt es zwar weiterhin warm, aber das Wetter in NRW soll gleichzeitig wechselhafter werden und gelegentlich können sogar Regenschauer auftreten. Jung warnt jedoch, dass es am Wochenende „durchwachsener“ wird, als im Vergleich zum Rest der Woche.

Das Wetter in NRW kühlt zum letzten Wochenende im Oktober am Samstag (26. Oktober) deutlich auf 11 Grad ab. Auch sollen am Tag mehrere Regenschauer auftreten. Wie Jung es ausdrückt: „Völlig normal für die Jahreszeit.“ Ähnlich bleiben die Temperaturen am Sonntag (27. Oktober), und es sollen ebenfalls einzelne Regenschauer auftreten. Die Temperaturen kühlen zwar zum Wochenende ab, aber von dem großen Kälteeinbruch ist momentan noch lange nichts zu spüren.