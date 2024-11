Wetter in NRW: Erster Schnee in Deutschland erwartet – was bekommt der Westen ab?

Nach einem nicht enden wollenden Sommer wird es endlich kälter und die Weihnachtszeit nähert sich. Da stellt sich die Frage, wann und ob man überhaupt dieses Jahr beim Wetter in NRW mit Schnee rechnen kann. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigt jetzt an, dass in Deutschland bald die ersten Schneeflocken fallen werden.

Zwar wird das kommende Wochenende noch etwas mild ausfallen, jedoch kühlt es ab kommender Woche deutlich ab. Insbesondere in Baden-Württemberg sollte man besser die Winterjacke auspacken. Dort rechnet der DWD nämlich am Donnerstag mit dem ersten Schnee des diesjährigen Winters. Aber kann man im Westen auch mit Schneefall rechnen oder muss man sich in NRW noch etwas gedulden?

Wetter in NRW: „Ungemütlicher Karnevalsbeginn“

Beim Wetter in NRW kann man in den kommenden Tagen ebenfalls mit einem eher milden Wochenende rechnen. Am Samstag (9. November) soll es anfänglich mit Dunst und Nebel zwar etwas trüb werden, aber gegen Mittag soll sich die Sonne blicken lassen. Wie Diplom-Meteorologe Dominik Jung berichtet, kann man mit Temperaturen von 9 bis 12 Grad rechnen. Auch am Sonntag (10. November) beginnt der Tag bewölkt, aber im Laufe des Tages kommt die Sonne durch und es soll 11 Grad werden.

Mit Beginn der Karnevalszeit soll es am Montag (11. November) deutlich ungemütlicher werden. Wie Jung erklärt, soll es ein „ungemütlicher Karnevalsbeginn“ werden, denn man muss mit viel Regen rechnen. Die Jecken sollten also lieber für den Straßenkarneval einen Regenschirm mitnehmen. Auch sinkt die Temperatur in NRW etwas auf 8 Grad.

Jedoch ziehen schon am Dienstag (12. November) die Regenwolken wieder weiter und es soll sogar die Sonne scheinen, wodurch die Temperaturen wieder auf 10 Grad steigen. Auch am Mittwoch (13. November) beginnt der Tag in NRW anfänglich trüb und ab der Mittagszeit kann man den Sonnenschein genießen. Jung rechnet jedoch mit einer erneuten leichten Abkühlung auf 8 Grad.

Winter soll mild ausfallen

In Baden-Württemberg ist zwar am Donnerstag (14. November) der erste Schnee prognostiziert, jedoch ist davon beim NRW-Wetter nicht zu spüren. Diplom-Meteorologe Dominik Jung berichtet, dass man mit „keinem ominösen Wintereinbruch“ rechnen kann und die Temperaturen weiterhin um die 8 Grad bleiben. Auch am Freitag (15. November) bleibt es zwar trocken, jedoch kann man mit einer Mischung aus einem trüben Wetter mit Nebel und dem gelegentlichen Sonnenschein rechnen.

Ob es bald auch in NRW schneien wird, wie in Baden-Württemberg, bleibt abzuwarten. Allgemein kann man jedoch mit wird das Wetter in NRW diesen Winter eher mild ausfallen, wie Dominik Jung voraussagt. Von einer weißen Weihnachtszeit ist bisher nichts zu sehen.