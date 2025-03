Wetter in NRW: Kälte-Wende nach Frühlingshammer? Daten sind eindeutig

Was für ein Wetter in NRW! Der März begann denkbar warm, es scheint die Sonne, die Natur blüht und die Menschen können bei Tagestemperaturen von rund 17 Grad sogar mal die Jacke weglassen. Keine Frage: Der Frühlingshammer hatte es in sich! Doch wie lange hält das Wetterglück an? Droht uns gar wieder eine Kälte-Wende?

Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“ nimmt kein Blatt vor den Mund, sagt bereits, dass das schöne Wetter eigentlich „sechs bis acht Wochen zu früh“ da sei. „Da gibt es kein Vertun, das muss man eindeutig so klar sagen!“ Heißt das aber jetzt, dass es wieder richtig kalt werden könnte? Oder kann man endlich die Winterjacke in den Schrank verstauen, um das dauerhaft wärmere Wetter in NRW zu genießen?

Wetter in NRW: Kälte-Wende nach Frühlingshammer?

Eines vorweg: Der Winter ist oder war bislang recht trocken. „Die oberen 25 Zentimeter des Erdbodens sind schon dürr. Da fehlt es uns an Regenwasser. Dafür sieht es in den tieferen Bodenschichten viel besser und gesünder aus“, beruhigt Jung die Gemüter. Und auch das Wetter bleibt erstmal angenehm. Der Experte: „Trocken geht es weiter, wir können uns sogar auf frühsommerliche Wärme bis zu 21 Grad freuen.“

Kippen werde die gute Stimmung womöglich ab der kommenden Woche. Dann soll es laut Jung bewölkt und frischer werden, in NRW bewegt sich der Thermometer zwischen 10 und 15 Grad. Immerhin. Ab Mitte der Woche aber wird es deutlich kälter, dann sind gerade mal Höchsttemperaturen von maximal sechs Grad möglich. „Graupel-Wetter, hier und da kann es mal bißchen regnen. Aber die Winterjacke sollte man schon noch anziehen“, sagt Jung.

Schon am nächsten Wochenende soll sich aber die Sonne wieder zeigen, wenngleich nicht so warm wie noch Anfang des Monats. Meteorologe Jung: „Es ist insgesamt dem Monat angemessen, wobei wir immer wieder Tage haben, die zu kalt, dann aber wieder zu warm für diesen Zeitpunkt sind. Wir werden Ende März nochmal höhere Temperaturen haben, aber es kommt auch nochmal zu einer Kälte-Delle, wo wir nochmal frieren werden“. Na, da bleibt es wohl weiterhin so, jeden Sonnentag zu genießen – und die Jacke eben noch griffbereit zu halten…