Wetter in NRW: Experte kann es nicht fassen – „Wirklich sehr, sehr extrem“

Was war das bloß für ein Wetter in NRW am Wochenende: Nicht mehr viel, und fast wäre die 30-Grad-Marke geknackt! Und jetzt muss es doch wieder kälter werden, gar der Winter nochmal kommen, sollte man meinen. Doch, Pustekuchen! Der April hat heiß begonnen und bleibt wohl erstmal frühlingshaft warm. Selbst Experten reiben sich verdutzt die Augen, wenn sie sich das Wetter in NRW anschauen.

„Dieser Schwachsinn vom Kälte-Einbruch! Scheinbar gibt es immer noch Leute, die das glauben“, legt Wetter-Koryphäe Dominik Jung von „wetter.net“ los. Und er hat eine tolle Nachricht für alle Sonnen-Freunde in NRW. Er sagt: „Nach einer kurzen Abkühlung wird es vor dem nächsten Wochenende wieder wärmer, bis zu 25 Grad!“

Wetter in NRW: Experte kann es nicht fassen

Der April ist laut Jung etwas wärmer als das Klima-Mittel der letzten 40 Jahre. Jung: „Es bleibt dabei – es ist zwei bis drei Grad wärmer. Und es ist ja auch nicht so gewesen, dass es nur lokal warm gewesen wäre am Wochenende. Nein, es war flächendeckend heiß.“ Doch nur, weil es warm bleiben würde, heißt das nicht, dass es nicht auch nass würde!

Der Wetter-Experte ergänzt: „Was auch noch bleibt, ist der Niederschlag. Es könnte weiterhin ein sehr nasser April werden, vor allem im Westen, also in NRW!“ Schon ab Mittwoch (10. April) werde es erstmal überall kälter, mit Höchsttemperaturen von gerade mal 15 Grad. „Es ist zwar deutlich kühler als zuletzt, aber völlig normal für diese Jahreszeit“, beschwichtigt Jung.

„Wirklich sehr, sehr extrem“

Immerhin werde es ab Donnerstag (11. April) wieder sonniger, allen voran NRW kann sich auf viel Sonne freuen. Die Temperaturen könnten da schon wieder 20 Grad erreichen. Der Kracher folgt dann aber am Wochenende: Schon der Samstag (13. April) frohlockt mit stabilen 15-20 Grad und wenig Wolken.

Am Sonntag (14. April) dann der Paukenschlag, so Jung: „Das ist wirklich sehr, sehr extrem. Wir können uns dann auf einen frühsommerlichen Tag freuen, im Westen bis zu 25 Grad! Da kann man schon mal den Grill anschmeißen.“ Na, sein Wort in Gottes Ohr…