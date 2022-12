Wetter in NRW: Neuer Kälte-Hammer – Wetterdienst spricht deutliche Warnung aus

Es ist bitterkalt in NRW – und es wird kalt bleiben! Der November ist vergleichsweise mild verlaufen, an manchen Tagen war es sogar sonnig und angenehm warm. Umso kälter ist es jetzt im Dezember, wo auch tagsüber Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt herrschen.

Wer glaubt (oder hofft), dass das nur eine kurze Phase ist, irrt, denn: Das Wetter in NRW bleibt auch rund um den zweiten Advent (4. Dezember) bibbernd kalt. Und zwingt Meteorologen sogar dazu, eine Warnung auszusprechen!

Wetter in NRW: Neuer Kälte-Hammer!

Schon der Samstag hat viele Menschen in NRW von den Socken gehauen – oder eher in die Socken getrieben. Denn das Thermometer hat höchstens drei Grad angezeigt, durch den kalten Wind, der noch wehte, ist es schnell gefühlt kälter gewesen. Zwar ist es sowohl am Samstag als auch am zweiten Advent überwiegend trocken, allerdings bleibt es bewölkt.

Die Sonne hat es schwer, durch die dichte Wolkendecke zu scheinen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt sogar vor Glätte und Dauerfrost. Denn wärmer als vier Grad soll es auch am Sonntag in NRW nicht werden. Im Bergland und im Weserbergland sind sogar Temperaturen von minus drei Grad wahrscheinlich! Nachts sollen minus sechs Grad erreicht werden. Ein echter Kälte-Hammer!

Experten warnen vor Glätte und Dauerfrost

Wer also noch keine Winterreifen montiert hat, sollte auf den Straßen höllisch aufpassen. Auch die neue Woche verspricht kaum Besserung, laut DWD soll es ähnlich kalt bleiben. Glätte bleibt ein Problem.

Mehr News:

Für Montag (4. Dezember) werden in NRW zwischen minus drei und plus vier Grad erwartet. Also, weiterhin dick anziehen…