Wetter in NRW: Experte fällt bei diesem Anblick vom Glauben ab – „Absturz“

Das Wetter in NRW hat es uns in diesem Sommer bisher nicht leicht gemacht. Statt Sonne satt gab es Schauer, statt hohen Temperaturen Wolldecke im eigenen Wohnzimmer.

Selbst Wetter-Experte Dominik Jung kann kaum glaub, dass das Wetter in NRW schon bald die Kurve kriegen soll. In dieser Woche sollen uns die angenehmsten Umstände seit längerer Zeit erwarten. Gleichzeitig mahnt der „Wetter.net“-Meteorologe: Die guten Zeiten sollten wir genießen, denn der nächste Wetter-Absturz wartet bereits.

Wetter in NRW: „Das wir das noch erleben werden“

Das Wetter in den letzten Wochen hat die Menschen in NRW demütig gemacht. Von Sommer war bei verhangener Wolkendecke und Temperaturen unter 20 Grad nicht gerade viel zu merken. Auch Dominik Jung von „Wetter.net“ spottet in seinem aktuellen Youtube-Video: „Das wir das noch erleben dürfen“, als er die gute Prognose für die nächsten Tage verkündet.

In ganz Deutschland soll es nämlich „sommerlich-warm“ werden, genauer „angenehm sommerlich-warm“, mit Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad und ohne große Hitze wie in anderen Ländern Europas. Dabei gehört NRW zu den Landesteilen in Deutschland, in denen es etwas kühler ist – dennoch lacht auch hier die Sonne ab Mittwoch (17. Juli) immer wieder vom Himmel.

Wetter in NRW mit Absturz

Bereits ab Montag (15. Juli) kommt die Sonne in NRW schon öfters durch, der Dienstag ist dann allerdings auch von Schauern betroffen. Am Mittwoch bricht die Sonne dann aber endgültig durch, in NRW kann es bis zu 29 Grad warm werden. „Für die meisten sind das recht angenehme Temperaturen“, erklärt Experte Jung.

Auch der Donnerstag und Freitag bleiben stabil bei Temperaturen um die 25 Grad – mit einem Mix aus Sonne und ein paar Wolken. „Wir können also festhalten: Ab Montag bleibt es weitgehend freundlich.“ Doch wie man es vom Wetter in NRW so kennt, folgt auch wieder „der Absturz“ am Sonntag (21. Juli). Die Temperaturen sollen an diesem Tag nur noch um die 20 Grad liegen, es kommt zu Schauern und einer Wolkendecke. Also – ab nach draußen und die Sonnentage in dieser Woche genießen!