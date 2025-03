Wetter in NRW: Wärme-Hammer! Experte kündigt „ersten Sommertag“ im März an

Da freut man sich gerade erst über das erste frühlingshafte Wetter in NRW – und schon wird direkt nochmal eine Schippe oben drauf gelegt!

Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“ hat sich die Daten für die nächsten Tage ganz genau angeschaut – und sagt für den Westen von Deutschland tatsächlich schon jetzt im März den „ersten Sommertag“ voraus!

Ist also schon bald T-Shirt-Wetter in NRW angesagt?

Wetter in NRW: Erster Sommertag im März?

„In dieser Woche dreht der Frühling so richtig auf“, meint Dominik Jung am Dienstag (18. März) mit Blick auf die Auswirkungen von Hoch Konstantina, das uns aktuell strahlend blauen Himmel und Sonnenschein nach NRW bringt. Täglich zehn bis zwölf Sonnenstunden bei Temperaturen um die 15 Grad – traumhaft!

Doch Jung prognostiziert: „Es wird täglich immer wärmer und den Höhepunkt erreichen wir voraussichtlich am Freitag.“ Pünktlich zum Wochenende klettern die Temperaturen also noch einmal richtig nach oben!

Das Deutsche Wettermodell rechnet am Freitag (21. März) in NRW mit Höchsttemperaturen zwischen 19 und 22 Grad – doch Experte Jung hält sogar noch mehr für möglich: „Das könnten gemessen dann auch mal knapp 24 oder vielleicht sogar 25 Grad werden – und damit wäre es dann der erste Sommertag des Jahres 2025.“

So wird das Wetter in NRW in den kommenden Tagen:

Mittwoch, 19. März: sonnig, bis zu 16 Grad

Donnerstag, 20. März: bewölkt, bis zu 17 Grad

Freitag, 21. März: Sonne-Wolken-Mix, bis zu 24 Grad

Samstag, 22. März: Sonne-Wolken-Mix, bis zu 20 Grad

Zur Erklärung: Sobald die 25-Grad-Marke geknackt wurde, sprechen Meteorologen von einem Sommertag.

Freitag wird wärmster Tag des bisherigen Jahres

Was schon jetzt feststeht: Der Freitag wird der wärmste Tag des bisherigen Jahres werden. Und NRW im Westen bekommt von der Frühsommer-Welle in Deutschland somit am meisten ab!

Also ab und im T-Shirt zur Eisdiele schlendern oder bei einem Kaffee die Sonnenstrahlen genießen – warum denn auch nicht? Ein paar Tage später im April spielt das Wetter ja dann wieder bekanntlich wie es will…