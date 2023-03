Wetter in NRW: Heftige Wende! Das kommt jetzt auf uns zu

Aufgepasst, das Wetter in NRW droht zu kippen! Die kommenden Tage wird es wieder ungemütlich, denn ein Tiefdruckgebiet rückt an. Das legt sich über den Nordwesten und bringt damit milde, aber auch feuchte Luft ins Land.

Die angenehmen Tage sind damit erst einmal vorbei. Das Wetter in NRW wird dadurch vor allem eines: wechselhaft. Jetzt ist mit allem zu rechnen.

Wetter in NRW: Aprilwetter im März

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit viel Niederschlag bis zum Ende des Monats. Der März melkt noch einmal ordentlich die Wolken und auch der Wind lässt nicht locker. Vereinzelt musst du mit stürmischen Böen und sogar Gewittern rechnen.

+++ Tierheim in NRW: „Einfach krass!“ Abstoßend, welches Tier im Wald ausgesetzt wurde +++

Dabei startet der Montag noch vergleichsweise freundlich. Im Rothaargebirge beschränkt der Nebel die Sicht und andernorts schafft es die Sonne nicht durch die dichte Wolkendecke durch. Doch ganz so viel Regen hat diese zum Beginn des Tages nicht parat. Erst am Nachmittag soll es sich weiter zuziehen und der Regen Fahrt aufnehmen. Dabei bleibt es mit zwölf bis 14 Grad milde, im Bergland werden maximal acht Grad erwartet. Nachts gibt es bei fünf bis acht Grad und drei Grad in höheren Lagen kaum eine Veränderung der Wetterlage.

Ausblick bis zur Wochenmitte

Am Dienstag verhängen weiterhin Wolken den Himmel und zeitweise regnet es bei zwölf bis 15 Grad und neun Grad im Bergland. Allerdings merkt man schon den Wind aufkommen, der nachts beginnend in der Eifel zu starken Böen heranwächst. Bei sechs bis neuen Grad wird es dadurch allerdings nicht mehr frostig.

Auch am Mittwoch zeigt sich das gleiche Wetter: Wolken, Regen und bis zu 15 Grad. Jetzt frischt der Wind allerdings schon etwas mehr auf, bis hin zu stürmischen Böen, die erst gegen Abend nachlassen. Nachts bleibt es weiterhin regnerisch bei gleichbleibenden Temperaturen.

Mehr News:

Erst am Donnerstag lockert es wieder etwas auf und es erwarten uns trockenere Phasen. Die Temperaturen klettern leicht auf 13-16 Grad und endlich auch wieder auf zehn Grad in höheren Lagen. Dort stürmt es allerdings auch weiterhin, weiter unten bleibt es frisch bis stark windig. Zum Abend beruhigt sich der Wind wieder etwas. Dafür kommen die Schauer zurück.

Wetter in NRW: Prognose für den Rest-März

Der 10-Tages-Trends des DWD sieht eine Fortführung der unstabilen Wetterlage vor. Bis Ende März sollen die Temperaturen so milde wie jetzt bleiben. Aber auch die Niederschlagsmengen nehmen nicht ab. Es wird also alles Voraussicht nach ein warmer, aber nasser Rest-März.