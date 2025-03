Wetter in NRW: Es passiert über Nacht – Experte ist ganz aus dem Häuschen

Das Wetter in NRW fiel ja in den vergangenen Tagen tendenziell noch kälter oder gar frostig aus. Aber was der Experte jetzt prognostiziert, ändert alles. Quasi über Nacht schlägt das Wetter plötzlich radikal um.

Aber erst einmal zu der Frage, die sich alle Jecken stellen: „Welches Wetter bringt uns der Rosenmontag?“ Der Wetterexperte hat eine klare Antwort darauf und beschreibt das NRW-Wetter am Montag (3. März) mit den folgenden Worten: „Fabelhaft, brillant und exzellent.“

Wetter in NRW: Experte warnt vor Sonnenbrand-Gefahr

Wer den Rosenmontagszug besuchen möchte, kann sich auf strahlenden Sonnenschein freuen. Mit Temperaturen von rund 10 Grad fällt das Wetter in NRW zwar noch etwas frisch aus, aber wenn man sich in die pralle Sonne stellt, fühlt es sich an, als wären es bereits 15 Grad. Jedoch warnt Wetter-Experte Dominik Jung alle Karnevalisten: „Aufgepasst, auch die Sonnenbrandgefahr ist schon leicht erhöht.“

+++ Ruhrgebiet: Paukenschlag! Diese Pottstadt ist die beliebteste bei Touristen +++

Auch am letzten Tag des Karnevals, am Veilchendienstag (4. März), kann man sich über strahlenden Sonnenschein und 11 Grad freuen. Am Mittwoch (5. März) kommt dann über Nacht die plötzliche Wendung. Dank warmer Luftströmung bricht in NRW abrupt der Frühling aus.

Am Aschermittwoch steigen die Temperaturen endlich an, wie der Diplom-Meteorologe prognostiziert. Mit Beginn der Fastenzeit klettern die Temperaturen auf 15 Grad und man kann mit viel Sonnenschein rechnen.

+++ Tierheim Essen mit traurigem Appell – Katzen leiden Höllenqualen +++

Über Nacht kommt der Frühling

Der frühlingshafte Trend beim Wetter in NRW geht weiter und auch der Donnerstag (6. März) soll laut Jung „sehr mild“ ausfallen. Die Temperaturen steigen weiter und erreichen sogar 18 Grad mit viel Sonnenschein. Es ist, wie der Experte begeistert ausdrückt, „das beste Frühlingswetter“. Auch am Freitag (7. März) bleibt das Wetter mit 18 Grad und viel Sonnenschein sehr frühlingshaft.

Mehr Themen:

Mit dem Beginn des meteorologischen Frühlings ist auch endlich das frühlingshafte Wetter in NRW angekommen. Dominik Jung wirft einen Blick auf den März. Laut ersten Prognosen kann er einen im Durchschnitt milden und insbesondere trockenen Monat voraussagen. Der Märzanfang verspricht jedenfalls schon gutes Wetter für den Beginn des Frühjahrs.