Wetter in NRW: „Kälte-Ei“ über Deutschland! Experte baff

Was war das schon wieder für ein Schnee-Chaos Anfang der letzten Novemberwoche! Und es ist noch längst nicht ausgestanden. Auch am Mittwoch (29. November) fallen überall in NRW weiße Flocken vom Himmel. Das Wetter sorgt für glatte Straßen und die Frühaufsteher müssen frösteln.

+++ Wetter in NRW: Schnee-Chaos! Staus und Unfälle auf A3 und Co. +++

Gleich um die Ecke lauert schon der nächste Frost und Schnee. Wetter-Experte Dominik Jung von „wetter.net“ weiß mehr – und kann es kaum fassen.

Wetter in NRW: Noch mehr Schnee kommt

Schneefälle bis in tiefen Lagen oder „nasskaltes Schmuddelwetter“ – in NRW ist alles dabei. Doch soll es laut Meteorologen jetzt noch deutlich kühler werden. Die extreme Höhenkälte über Deutschland weist daraufhin.

Zurzeit herrschen in etwa 5.500 Metern Höhe bis zu -40 Grad. Und selbst am Boden drohen Dauerfrost und nachts Temperaturen bis zu minus zehn Grad. Dieses „Kälte-Ei“, wie es der Experte nennt, beschert NRW in den kommenden Tagen weitere Schneefälle und Eiseskälte.

„Kälte-Ei“ lässt NRW frösteln

Am Mittwoch, am Donnerstag und auch am Freitagmorgen (1. Dezember) soll noch mehr Schnee fallen. Besonders im Sauerland droht wieder ein „Schneehöhen-Hammer“. Bis zu einem halben Meter Neuschnee soll herunterkommen.

Glatte Straßen, Minusgrade in der Nacht, Frost – für all das sorgen die kalten Luftmassen und die Tiefs, die NRW im Griff halten. So geht es auch winterlich kalt weiter bis in die neue Woche. Und wie sieht es danach aus? Könnte ab dem 2. Advent wieder mildere Luft nach NRW hineinströmen? Das ist noch „völlig unsicher“, sagt Jung. „Warten wir erst mal ab.“

Milderes Wetter könnte natürlich wieder einmal Weißen Weihnachten im Wege stehen. Mehr Wetter-News von Dominik Jung gibt es im YouTube-Channel von „wetter.net“.