Wetter in NRW: Kommt jetzt der richtige Sommer? Experte deutlich – „Zweifel kommen auf“

Von wegen Sommer! Das Wetter in NRW trumpfte in den letzten Tagen mit Gewittern, Regen, Hagel, ja sogar Überflutungen. Auch wenn es phasenweise warm war – von Sonnenschein und Hitze, also dem „richtigen“ Sommerwetter, war NRW weit entfernt. Jetzt geht es in die letzte Juni-Woche – da muss doch das Wetter in NRW nochmal Gas geben!

Doch Zweifel kommen bei Experten und Meteorologen auf. Denn auch, wenn wir in Richtung Juli und damit dem Mittelpunkt des Sommers marschieren, auch wenn die EM in Deutschland bald mit der Vorrunde abschließt – der Sommer kommt noch immer nicht auf.

Wetter in NRW: Sommer? Fehlanzeige! Experte deutlich

Obwohl erste Modelle und Vorhersagen eine sommerliche letzte Juni-Woche prognostizieren, ist Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“ nicht so zuversichtlich. Er erklärt: „Das Europäische Wettermodell sieht vor, dass es ab Mittwoch (26. Juni) eine deutliche Abkühlung geben wird. Und wenn ich mir Regenmengen bis zum 7. Juli anschaue, kommen wir doch sehr große Zweifel auf, ob es was werden könnte mit einer längeren beständigen Wetterphase!“

Jung warnt vor den bevorstehenden Regenmengen, sagt: „Gerade im Norden und Osten sind die Wassermengen exorbitant. Da kann man wirklich nur noch ‚Oje‘ sagen – und das bis mindestens Anfang Juli!“ Tatsächlich zeige das amerikanische GFS-Modell, dass das Wetter nicht nur in NRW, sondern ganz Deutschland eher dem Herbst denn dem Sommer gleiche. Regen, Regen und nochmals Regen – egal, ob im Norden, Osten, Süden oder eben Westen der Bundesrepublik!

„Zweifel kommen auf“

Und wie werden die Temperaturen im Sommer-Monat Juli? „Naja“, führt Experte Jung ein. Er sagt: „Im Südosten Deutschlands kann es auch mal warm werden, bis zu 30 Grad vereinzelt drin. Im Rest des Landes ist es eher ausgeglichen. Es gibt Ausläufer bis zu 30 Grad, an manchen Tagen drohen aber nur 15 Grad. So richtig toll nach Sommerwetter sieht das Ganze eher nicht aus. Es wäre mal wieder der typische mitteleuropäische Sommer – und der ist nun mal nasser, dann wieder mit kurzen warmen Phasen, dann wieder wechselhaftes Wetter.“

Die letzten Sommer, die teilweise richtig heißen, seien eher „untypisch gewesen“, so der Meteorologe: „Jetzt kommen wir wieder in die ursprüngliche Struktur zurück – und die ist nun mal etwas kühler, etwas nasser als am Mittelmeer.“ Heißt also, dass die Übergangsjacke vielleicht doch an der Garderobe hängen sollte – und auch ein Regenschirm…