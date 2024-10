Wetter in NRW: Ex-Hurrikan rast auf Europa zu – plötzlich die große Wende

Das Wetter in NRW lässt keinen Zweifel mehr: Der Herbst ist endgültig da. Am Wochenende rasselten die Temperaturen mächtig in den Keller. Nur mit Mühe schaffte es das Thermometer noch in den zweistelligen Bereich.

Während es am Wochenende noch vergleichsweise trocken blieb, müssen wir uns in der neuen Woche auf wechselhaftes Wetter einstellen. So sollen am Montag (30. September) und Dienstag einige Schauer in NRW herunterkommen. Doch bald schon wendet sich wieder das Blatt.

Wetter in NRW: Ex-Hurrikan „Isaac“ im Anmarsch

14 bis 17 Grad, eine graue Suppe am Himmel und immer wieder teilweise kräftige Schauer. Was uns am Montag (30. September) blüht, ist wahrlich nichts für Feinschmecker. Auch am Dienstag und Mittwoch müssen wir uns laut den Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) immer wieder auf wechselhaftes Wetter in NRW einstellen. Ab Donnerstag soll es jedoch bis zum Wochenende trocken bleiben.

Und das ist noch nicht alles. Laut Dominik Jung erwartet uns zu Beginn der folgenden Woche ein neuer Wetter-Umschwung. Und der soll unter anderem mit Ex-Hurrikan „Isaac“ zusammenhängen, der im Laufe der Woche auf die Westküste Europas treffen soll.

Wettervorhersage in NRW – das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Dienstag: 13 bis 16 Grad, nachts 11 bis 7 Grad

Mittwoch: 13 bis 16 Grad, nachts 7 bis 4 Grad

Donnerstag: 13 bis 15 Grad, nachts 5 bis 3 Grad

Wetter-Wende in NRW

Dem Meteorologen zufolge soll der ehemalige Wirbelsturm über dem Atlantik zwar einiges an Kraft verlieren und für keine großen Sturmböen in Deutschland sorgen. Er soll allerdings warme Luftmassen nach Europa bringen.

Bisherigen Prognosen zufolge könnte es dadurch ab dem 7. Oktober wieder deutlich wärmer werden. Auch in NRW könnte dann wieder die 20-Grad-Marke geknackt werden. Außerdem gibt es bis Anfang Oktober nach Angaben von Dominik Jung („wetter.net“ ) bis Mitte Oktober wenige Regensignale für den Westen der Republik. Der Traum von einem „Goldenen Oktober“ ist also noch nicht ausgeträumt.