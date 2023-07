Das kann ja was werden! Das Wetter in NRW geht steil. Erst der Sommersturm mit Tief „Poly“ und jetzt das nächste Extrem.

+++ Wetter in NRW fegt Windrad um – mit bitteren Folgen +++

Meteorologe Dominik Jung sieht mit Blick auf den Wetterradar rot. „Das hat’s ja noch nie gegeben!“, ruft er aus. Was das Wetter in NRW da wohl mit sich bringt?

Wetter: Hitzewelle erreicht NRW

Die Hitze aus dem Südwesten erreicht nun auch NRW. Was der Experte eine „Wärmeblase“ nennt, wird bei uns am Freitag (7. Juli) anklopfen. „Das hat’s ja noch nie gegeben“, sagt Jung mit Blick auf die Wetterkarte.

Die ist tiefrot eingefärbt. Doch zeigt sie Höchsttemperaturen um die 20 Grad. Stimmt da was nicht? Aber nein, denn hier werden die Temperaturen in mehreren Hundert Metern Höhe angegeben. Der Wetterexperte erklärt: Wenn auf 1.500 Metern Höhe bereits 22 Grad herrschen, ist das schon eine „hohe Hausnummer“. Am Erdboden sind dann meist schon 15 Grad mehr.

Wetter in NRW: Heiße Tage erwarten uns

Ab Freitag geht es also los. Es warten ein paar Tage mit Temperaturen über 30 Grad auf uns. Ob es schon für 40 Grad reichen wird? Das stellt der Experte in den Raum, jedoch gilt es für NRW für weniger wahrscheinlich. An die 35 Grad sind am Wochenende dennoch drin. Wie lange das wohl so weitergeht?

So heiß wird es am Wochenende:

Freitag : 27-31 Grad (im Bergland 23-26 Grad), nachts 13-18 Grad (10 Grad)

: 27-31 Grad (im Bergland 23-26 Grad), nachts 13-18 Grad (10 Grad) Samstag: 30-34 Grad (26-29 Grad), nachts 15-20 Grad (13 Grad)

Quelle: Deutscher Wetterdienst (DWD)

„Wann diese Hitze enden wird, ist auch noch ziemlich unsicher“, gibt Jung zu bedenken. Das europäische Wettermodell sagt, die Hitze könne auch in der neuen Woche andauern. Dazu wird es schwül, Regen gibt es aber kaum. Nur ab und zu könnte lokal der ein oder andere Schauer oder ein Gewitter den Himmel verdunkeln. Bis zum 20. Juli rechnet der Experte nur mit wenig Niederschlag.

Erst ab Mittwoch (12. Juli) wird die Wetterkarte etwa über Essen wieder orange und nicht mehr rot. Dann dürften wir auch wieder unter die 30-Grad-Marke rutschen. Also viel trinken und nach Möglichkeit im Schatten aufhalten. Sonst droht noch ein Hitzeschlag!

