Wetter-Experte sorgt in NRW für Gewissheit! „Stehen zwischen den Stühlen“

Der Sommer zeigt NRW und vielen anderen Teilen Deutschlands derzeit die kalte Schulter. Sonnenanbeter können es wohl kaum erwarten, bis die nächsten Sonnentage bevorstehen. Laut Diplom-Meteorologe Dominik Jung müssen wir darauf auch gar nicht lange warten.

Zwar bleibt die ganz große Hitze laut aktuellen Prognosen beim Kanal „wetter.net“ erst mal in Frankreich hängen, wo erneut bis zu 40 Grad möglich sind. Ein Tief wird für Deutschland jetzt allerdings zum Spielverderber. Mit Ausnahme von NRW.

Wetter in NRW dreht wieder auf

„In Deutschland stehen wir jetzt zwischen den Stühlen“, formuliert es Jung in seinem aktuellen YouTube-Video von Mittwochmorgen (9. Juli). Die „Wetterkontraste“ seien hier derzeit vorherrschend und trennen den Osten und Westen Deutschlands.

+++ Bagger graben in NRW-Baugebiet – plötzlich zeigt sich ein unbekanntes Objekt +++

Während der Temperatursturz im Osten weiter vorherrschend bleibt, kann sich Westdeutschland jetzt über einen Wetter-Aufschwung freuen. Doch wann soll es so weit sein?

SO geht’s beim Wetter weiter

Pünktlich zum ersten Ferienwochenende soll in NRW das Wetter wieder aufblühen. Die Folge: Bis zu 31 Grad sollen laut aktuellen Prognosen von „wetter.net“ am Samstag (12. Juli) drin sein.

Noch mehr News für dich:

Am Mittwoch (9. Juli) zeigt sich das Wetter in NRW bereits freundlich, allerdings stark bewölkt. Bis zu 24 Grad sind dann möglich. Am Donnerstag dreht das Wetter im Westen dagegen weiter auf – bis zu 29 Grad seien dann bereits drin. Einen kleinen Dämpfer gibt’s am Freitag, denn dann sind auch kurze Schauer möglich, bevor es sich zum ersten Ferienwochenende in voller Sonnenpracht präsentiert.

Und das wird der Voraussicht nach erst mal so bis zum 24. Juli bleiben. Denn laut Dominik Jung sind im Westen bis jetzt kaum Regensignale in Sicht. Bis zum Monatsende seien dann sogar wieder bis zu 40 Grad möglich. Wer seine Ferien in diesem Jahr also in NRW verbringt, kann sich bis jetzt auf sonnige Aussichten freuen.