Wetter in NRW: Erst Hitze-Keule, dann wird es richtig fies – „Höllisch aufpassen“

Was sich am Wochenende bereits andeutete, setzt sich auch in der kommenden Woche weiter fort. Die heißen Temperaturen steigen ab Montag (12. August) nochmal ordentlich an und das Wetter beschert den Menschen in NRW doch noch ein paar Sommertage.

Doch wie sollte es 2024 anders sein, hält die Freude auf das schöne Wetter in NRW nicht lange an. Denn auf die heißen Tage folgt kurze Zeit später wieder der große Umschwung – und der hat es in sich.

+++ NRW: Widerliche Plage greift um sich – Anwohner sehen nur noch einen Ausweg +++

Wetter in NRW: Jetzt wird es richtig heiß

Am Montag werden den Prognosen zufolge Höchsttemperaturen von 29 bis 35 Grad in NRW erreicht. Der Deutsche Wetterdienst hat für die großen NRW-Städte wie Essen, Oberhausen, Duisburg und Co. deshalb sogar eine Hitzewarnung ausgesprochen. „Ein Hochsommertag vom feinsten“, nennt es Diplommeteorologe Dominik Jung auf seinem YouTube-Kanal „wetter.net“.

+++ NRW: Amerikaner besucht deutsches Restaurant – beim Blick in die Karte muss er schlucken +++

Sonne pur und ein fast wolkenloser Himmel, so die optimistisch werdende Aussicht. Das perfekte Wetter für einen Besuch am Badesee oder im Freibad. Und auch bis zum Dienstag soll es weiter sonnig, heiß und schwül bleiben – zumindest bis zum Nachmittag. Denn da braut sich über NRW schon wieder etwas dunkles und düsteres zusammen.

Dienstag muss NRW „höllisch aufpassen“

„Einzelne heftige Schauer und Gewitter. Die können sich zusammenschließen zu ganzen Unwetter-Clustern mit Starkregen, Sturmböen, Orkanböen und Hagel – das muss man höllisch aufpassen“, lautet die dringende Warnung von Dominik Jung. Klingt nach einem heftigen und fiesen Wetter-Umschwung nach den wenigen sonnigen Tagen. Und laut dem Experten ist offenbar das komplette Bundesland betroffen.

Noch mehr News:

Doch so schnell wie die Gewitter-Wolken aufkommen, so schnell könnten sie sich auch wieder verziehen. Denn am Mittwoch soll es schon wieder wesentlich freundlicher aussehen und spätestens ab Donnerstag soll sich auch die Sonne wieder mehr durchsetzen. Temperaturen bis zu 27 Grad und „nur einzelne beziehungsweise seltene Hitzegewitter“, verspricht der Meteorologe.