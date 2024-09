Wetter in NRW: Sommer? Herbst? Experte legt sich fest – „Längste Hitzewelle“

Seit Mittwoch (28. August) hält sich eine Hitzewelle in NRW. Das Wetter scheint sich darauf festgelegt zu haben, weiterhin sommerlich zu bleiben. Dabei herrscht seit dem 1. September zumindest meteorologisch gesehen bereits Herbst.

Da stellt sich natürlich die Frage, wie es jetzt weitergeht. Kommt der große Temperatursturz oder geht es warm weiter? Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“ gibt Aussicht auf die das kommende Wetter in NRW.

Wetter in NRW: Geht der Sommer weiter?

Seit dem 28. August herrschen in Deutschland jeden Tag 30 Grad. Es ist die „längste Hitzewelle des Jahres“, so Dominik Jung. Und das trotz meteorologischem Herbstbeginn. Das ist nicht der Spätsommer, den wir kennen. Das fühlt sich eher an wie Hochsommer.

So wurden am Sonntag (1. September) die höchsten September-Temperaturen in Baden-Württemberg seit Beginn der Wetteraufzeichnungen gemessen. Und in Gevelsberg (NRW) herrschten tags darauf um 1.30 Uhr schon fast 21 Grad. Das „Ende einer tropischen Nacht“, von der noch weitere folgen könnten. Auch die Gebäude haben sich in den letzten Tagen aufgeheizt, kühlen aufgrund der warmen Nächte kaum runter.

Kein Wunder, dass sich bei der ganzen Hitze auch mal was entladen muss. Nach den Gewittern am Montag (DER WESTEN berichtete) bleibt es aber auch am Dienstag erst einmal heiß. Und wie geht es jetzt weiter?

Wetter in NRW: Unsichere Prognose

Nach dem kurzen Tief geht es am Dienstag (3. September) mit 27 Grad heiß weiter. „Die Hitze breitet sich erst noch mal aus“, kündigt der Meteorologe an. Doch am Mittwoch könnte ein plötzlicher Umschwung anstehen. Zumindest das GFS-Modell sieht einen starken Temperaturabfall auf nur noch 20 Grad voraus. Dazu könnte es erneut Gewitter und Starkregen geben.

Dabei handelt es sich allerdings um eine sehr unsichere Prognose, wie der Experte feststellen muss. Ob es wirklich so kommt, wird man absehen müssen. Am Freitag (6. September) soll es dann wieder umso freundlicher werden bei 22 Grad. Und am Wochenende könnten erneut hochsommerliche 30 Grad erreicht werden.

„Was ist denn da los? Der Sommer geht anscheinend weiter“, wundert sich sogar Jung. Bei dem ganzen Hin und Her und der Suche nach der Wettergrenze bleibt die Prognose allerdings weiter unsicher. „In den meisten Regionen können sich Wärme und Hitze immer wieder neu regenerieren“, resümiert der Meteorologe zunächst. „Das wird noch sehr spannend werden.“