Wetter in NRW: Temperaturen auf Achterbahnfahrt! Dann kommt es dicke – „Da muss geheizt werden“

Das Wetter in NRW kann sich noch nicht so recht entscheiden. Weiterhin sommerlich warm, oder doch der totale Wettersturz? Der Wetterexperte Dominik Jung prognostiziert, dass der Oktobersommer wohl kurz vor dem Finale steht.

Bisher ist der Oktober trockener als üblich. Die Niederschlagsmengen fielen zuletzt zwar relativ gering aus, in den kommenden Tagen könnte jedoch vor allem im Nordwesten ordentlich was runter kommen. Bis zum Sonntagmorgen (15. Oktober) ist mit 20 bis 40 Liter Regen pro Quadratmeter zu rechnen.

Wetter in NRW: Auf den Altweibersommer folgt der Wintereinbruch

„Das letzte Aufbäumen der Warmluft aus Südeuropa deutet sich für den kommenden Freitag (13. Oktober) an“, so der Experte. Die Temperaturen können da dann auch nochmal ortsweise auf 25 bis 28 Grad ansteigen. Am Oberrhein kann sogar die 30-Grad-Marke ein letztes Mal geknackt werden. Die letzten Altweibersommertage sollten bei langen Herbstspaziergängen genossen werden, denn schon bald könnte Deutschland der Wettersturz ereilen.

Am Sonntag (15. Oktober) wird es frisch bei lediglich 10 bis 14 Grad und vielen Wolken. „Da springen die Heizungen so richtig an. Da muss geheizt werden“, prognostiziert Jung auf Grundlage der aktuellen Temperaturdaten für das kommende Wochenende. Mit weniger Wolken und mehr Sonne startet das Wetter in NRW am Montag (16. Oktober) zwar in die neue Woche, kühl bleibt es allerdings trotzdem und ortsweise ist mit Bodenfrost zu rechnen.

Eins steht mit Blick auf die kommende Woche fest: Der Herbst ist da. Trotz Frost-Alarm und Temperaturen, die wohl eher der Jahreszeit entsprechend ausfallen werden, bleibt es durchgehend meist freundlich, sobald sich Dunst und Nebel am Morgen aufgelöst haben.