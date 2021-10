Wetter in NRW: Süßes oder Saures? Diese Temperaturen erwarten uns am Wochenende

Das letzte Oktober-Wochenende steht vor der Tür – und damit auch Halloween! Zahlreiche Kinder werden abends an den Türen klingeln und „Süßes oder Saures“ verlangen. Doch steht mit dem Blick auf das Wetter in NRW womöglich eine ungemütliche Nacht bevor?

Wie wird das Wetter in NRW, wenn an Halloween wieder die Kinder von Tür zu Tür gehen? (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Jens Büttner

Mit etwas Wind und Regen kann so ein herbstlich frischer Oktoberabend ganz schnell ganz unangenehm werden. Und so wie es aussieht, gibt das Wetter den Halloween-Fans in NRW in diesem Jahr tatsächlich eher Saures.

Wetter in NRW: Das kommt am Halloween-Wochenende auf uns zu

Der Freitag kommt noch recht unspektakulär daher – stattdessen gibt es nochmal den wohl letztenden goldenen Oktobertag in diesem Jahr. Heiter und sonnig, niederschlagsfrei und Temperaturen, die an der 20-Grad-Marke kratzen.

---------------

So entsteht eine Wettervorhersage:

Rund 10.000 Bodenstationen, 7.000 Schiffe, 600 Ozean-Bojen, 500 Wetterradarstationen und etwa 3.000 Flugzeuge sorgen weltweit dafür, dass stündlich Wetterdaten erfasst werden.

Wettersatelliten bieten eine Überwachung aus dem All.

Meteorologen können so das Geschehen rund um die Erde beobachten.

Gemessen werden Parameter wie Lufttemperatur und -druck, Windrichtung und -geschwindigkeit oder Wolkenhöhe.

So sammeln sich pro Stunde etwa 25.000 Meldungen an.

Diese werden ausgewertet und übermittelt - so bleiben Wetterprognosen auf dem aktuellen Stand.

---------------

Doch schon in der Nacht auf Samstag ziehen die ersten Regenschauer auf. Die halten sich am Samstag selbst bei 16 bis 18 Grad zwar noch vergleichsweise zurück – sind aber bereits Vorboten für das, was uns am 31. Oktober bevorsteht.

Wetter in NRW: Sturm und Regen an Halloween

In der Nacht zum Sonntag ziehen von Westen her dichte Wolken auf und bringen bereits die ersten Regenschauer. Und von eben diesen gibt es dann im folgenden Tagesverlauf in NRW noch einige mehr! Die Temperaturen pendeln sich dabei bei 15 bis 18 Grad ein.

-------------------------------------------

Mehr News aus NRW:

Schulen in NRW: Maskenpflicht fällt weg! Ministerin Gebauer: „Haben unseren Schülern sehr viel abverlangt“

NRW: Polizei sucht Unbekannten – er soll wiederholt Kinder sexuell missbraucht haben

NRW: Razzia in Essen, Köln und Düsseldorf! Polizei und Zoll gehen gegen Geldwäsche-Bande vor

-------------------------------------------

Der DWD warnt neben dem schauartigen Regen auch noch vor starken Windböen, die vereinzelt sogar ins Stürmische übergehen können. Und auch in der Nacht auf den 1. November beruhigt sich das Wetter nur sehr langsam: Noch immer werden einige Regenschauer von West nach Ost über NRW hinweg ziehen.

Immerhin: Am Montag selbst könnte es dann zwar etwas kühler, aber dafür deutlich niederschlagsfreier sein. (at)