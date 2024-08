Wetter in NRW: Experte spricht Klartext! „Warnstufe violett“

Das Wetter in NRW hat mal wieder zwei Seiten: Bescherte uns der Wettergott jetzt für einige Tage die reinste Sommer-Stimmung inklusive Sonnenschein und Temperaturen über 30 Grad, droht schon ab Dienstag (13. August) die große Wende.

Seit Tagen warnen Wetter-Experten wie Dominik Jung von „Wetter.net“ vor dem großen Knall, der hierzulande regelmäßig auf heiße Tage folgt. Auch in seiner neuen Prognose am Montag (12. August) nimmt der Meteorologe kein Blatt vor den Mund.

Wetter in NRW: Einsatzkräfte werden „viel zu tun“ haben

Das Sommer-Wetter in NRW kommt nicht ohne regelmäßiges Gewitter aus, das ist wohl jedem klar. So kommt es auch am Dienstag nach Temperaturen über 30 Grad am Morgen und Nachmittag spätestens am Abend zu heftigen Gewittern und Regenschauern.

Wetter-Experte Dominik Jung spricht von einer „schweren Unwetterlage“, die teils schweren Gewitter können eine „Sturzregengefahr“ auslösen – insgesamt eine „heikle Wetterlage“ besonders bei uns im Westen. „Da gibt es viel für die Einsatzkräfte zu tun: Keller müssen wahrscheinlich ausgepumpt werden, Straßen werden überschwemmt…“

Wetter in NRW: Experte ruft höchste Warnstufe aus

Wie dramatisch Dominik Jung den Wetter-Umschwung am Dienstag einschätzt, wird auch an der Überschrift seines Videos deutlich: „Warnstufe violett: Extreme Unwetter am Dienstag.“

Tatsächlich gilt violett als höchste Warnstufe, folgt auf Warnstufe rot (starkes Unwetter) und steht somit für extremes Unwetter. Trotz aller Gefahr scheinen viele Menschen aber auf das turbulente Wetter in NRW zu warten. So schreiben einige unter die Video-Vorhersage: „Die Hitze bringt mich noch um“, „Kaum zu ertragen, diese Hitze“ und „Es ist so heiß in meiner Wohnung, ich komme damit nicht klar, ich hoffe und bete, dass morgen endlich etwas Regen kommt und es sich etwas abkühlt“. Tja, man kann es eben nicht jedem recht machen.